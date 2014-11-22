Limasol'da Savaş Denizaltı!

Limasol Limanı’nda dün görülen savaş denizaltının Limasol’da paniğe neden olduğunu bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol Limanı yakınlarında dün sabah 09:00 sularında, su yüzünde görülen denizaltının paniğe neden olduğunu ancak kısa sürede geminin, UNIFIL olarak bilinen BM Lübnan Barış Gücü’ne dahil olan Alman denizaltı olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Alman denizaltının, Limasol Limanı’nın doğu rıhtımını daimi üs olarak kullandığını belirten gazete, Limanlar İdaresi’nin bilgilerine dayanarak, denizaltının, o esnada limandaki üssüne yaklaşmak için talimat beklediğini yazdı.

Gazete ayrıca Alman denizaltının dün öğleden sonra Limasol Limanı’ndaki barınak yönüne hareket ettiğini ve deniz kıyısında gezinti yapan Limasol sakinlerinde şaşkınlık ve sürprize neden olduğunu belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Limasol Limanı’na bugün ayrıca UNUFIL kapsamındaki Yunan denizaltı “Proteas” ile “Admiral Kulakov” isimli Rus karakol gemilerinin gelmesinin de beklendiğini yazdı.