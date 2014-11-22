Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Limasol'da Savaş Denizaltı!

Limasol Limanı’nda dün görülen savaş denizaltının Limasol’da paniğe neden olduğu bildirildi.

Limasol'da Savaş Denizaltı!

Limasol Limanı’nda dün görülen savaş denizaltının Limasol’da paniğe neden olduğu bildirildi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 10:31
Limasol'da Savaş Denizaltı!
banner238

 Limasol Limanı’nda dün görülen savaş denizaltının Limasol’da paniğe neden olduğunu bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol Limanı yakınlarında dün sabah 09:00 sularında, su yüzünde görülen denizaltının paniğe neden olduğunu ancak kısa sürede geminin, UNIFIL olarak bilinen BM Lübnan Barış Gücü’ne dahil olan Alman denizaltı olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Alman denizaltının, Limasol Limanı’nın doğu rıhtımını daimi üs olarak kullandığını belirten gazete, Limanlar İdaresi’nin bilgilerine dayanarak, denizaltının, o esnada limandaki üssüne yaklaşmak için talimat beklediğini yazdı.

Gazete ayrıca Alman denizaltının dün öğleden sonra Limasol Limanı’ndaki barınak yönüne hareket ettiğini ve deniz kıyısında gezinti yapan Limasol sakinlerinde şaşkınlık ve sürprize neden olduğunu belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Limasol Limanı’na bugün ayrıca UNUFIL kapsamındaki Yunan denizaltı  “Proteas” ile “Admiral Kulakov” isimli Rus karakol gemilerinin gelmesinin de beklendiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim