Limasol’da Sarhoş Genç Annesine ve Polislere Saldırdı

Limasol’da 19 yaşındaki bir gencin, alkol tesiri altında annesine ve polislere saldırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gencin aşırı alkol almasının neticesinde, dün gece yarısı saatlerinde annesine saldırdığını ve eve maddi hasar verdiğini; akabinde polisin olay yerine geldiğini ve gencin polislere de saldırdığını yazdı.

Haberde, genç aleyhinde dava okunduğu ve ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.



BIÇAKLAMAÖte yandan Fileleftheros gazetesi, 55 yaşındaki bir Rumun, 51 yaşındaki kadın arkadaşının abisi tarafından, aralarında yaşanan laf dalaşı sonucu bıçaklandığını yazdı.Haberde, bıçaklanan Rumun Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu; bıçaklayan kişinin ise mahkemeye çıkarıldığı ve aleyhinde 4 günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.