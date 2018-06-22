banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94919
ALTIN
192.679
DOLAR
4.7163
STERLİN
6.2793
EURO
5.5017
Pirgo’da yangın
PİRGO’DA YANGIN
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak
UMUT TACİRİ 1 GÜN TUTUKLU...
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak
HAP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
5 yıl hapis yatacak
Kapat

Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit

Yunanistan Komünist Partili (KKE) inşaat işçisi bir Yunan, aşırı sağ Hrisi Avgi (Altın Şafak) partili bir yurttaşı tarafından Limasol’da önce darp, ardından da ölümle tehdit edildi.

Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit

Yunanistan Komünist Partili (KKE) inşaat işçisi bir Yunan, aşırı sağ Hrisi Avgi (Altın Şafak) partili bir yurttaşı tarafından Limasol’da önce darp, ardından da ölümle tehdit edildi.

22 Haziran 2018 Cuma 08:47
Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit

Yunanistan Komünist Partili (KKE) inşaat işçisi bir Yunan, aşırı sağ Hrisi Avgi (Altın Şafak) partili bir yurttaşı tarafından Limasol’da önce darp, ardından da ölümle tehdit edildi.

banner277
Haravgi’nin haberine göre Larnaka’nın bir köyünde cereyan eden olayın, darp ve tehdit edilen KKE’li Yunan vatandaşının, Yunanistan’daki çalışma ve yaşam şartlarıyla ilgili olduğuna inanılıyor.

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) darp ve tehdidin bildirilmesi üzerine, Yunan işçileri sendikal koruma altına almak için gerekli girişimlerde bulunduğu, olayın polise de bildirildiği ve araştırma başlatıldığı kaydedildi.

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor
Anastasiadis: “Yeniden birleşme tercih değil, tek yol”
Anastasiadis: “Yeniden birleşme tercih değil, tek yol”
AİK’in ilk rakibi Vasiliko’da özel elektrik santrali kuruyor
AİK’in ilk rakibi Vasiliko’da özel elektrik santrali kuruyor
Pirgo’daki yangın kontrol altına alındı
Pirgo’daki yangın kontrol altına alındı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim