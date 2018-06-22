Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit

Yunanistan Komünist Partili (KKE) inşaat işçisi bir Yunan, aşırı sağ Hrisi Avgi (Altın Şafak) partili bir yurttaşı tarafından Limasol’da önce darp, ardından da ölümle tehdit edildi.

Haravgi’nin haberine göre Larnaka’nın bir köyünde cereyan eden olayın, darp ve tehdit edilen KKE’li Yunan vatandaşının, Yunanistan’daki çalışma ve yaşam şartlarıyla ilgili olduğuna inanılıyor.

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) darp ve tehdidin bildirilmesi üzerine, Yunan işçileri sendikal koruma altına almak için gerekli girişimlerde bulunduğu, olayın polise de bildirildiği ve araştırma başlatıldığı kaydedildi.