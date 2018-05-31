Limasol’da İki Genç Araç Çalmaktan ve Uyuşturcudan Tutuklandı

Limasol’da, yaşları 16 ve 17 olan Romanya uyruklu iki genç, çalıntı araçla dolaşırken Rum polisi tarafından yakalandı.

Fileleftheros gazetesi, 45 yaşındaki bir kişinin, bir otelin spor salonunda bulunduğu sırada kilitli dolabının kırılarak cüzdanı ve arabasının anahtarının çalındığını bildirmesi üzerine Rum polisinin harekete geçtiğini ve suçu işleyen iki genci araçla dolaşırken yakaladığını yazdı.



Yapılan kontrollerde gençlerin üzerinde 5 gr hintkeneviri ve “Cristal Ice” adıyla bilinen uyuşturucu madde de ele geçirildiğini yazan gazete, gençlerin mahkemeye sevk edildiklerini vurguladı.