Limasol’da iki faklı operasyonda mühimmat bulundu

Güney Kıbrıs’ta polisin cumartesi günü Limasol’da düzenlediği iki farklı operasyonda, mühimmat ele geçirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, Limasol’a bağlı Mutluyaka bölgesindeki bir araba park alanında poşetlere sarılmış karton kutuların içinde 9 milimetrelik 169 mermi tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis, daha sonra Limasol-Lefkoşa ana yolundaki bir açık alanda ise bir tüfek bombası ve 7.62 milimetrelik 21 mermi tespit etti.

Gazete, polisin bulunan mühimmatlarla ilgili olarak geniş çapta araştırma başlattığını yazdı.