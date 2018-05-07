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Limasol’da Gangster Filmlerini Anımsatan Kovalamaca

AÇILAN ATEŞ SONUCU BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE 2  POLİS  YARALANDI 

Limasol’da Gangster Filmlerini Anımsatan Kovalamaca

AÇILAN ATEŞ SONUCU BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE 2  POLİS  YARALANDI 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Limasol’da Gangster Filmlerini Anımsatan Kovalamaca

AÇILAN ATEŞ SONUCU BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE 2  POLİS  YARALANDI 
ANASTASİADİS: “ BU OLAYLARA SIFIR TOLERANS”
AĞIR YARALI POLİS İSRAİL’E GÖTÜRÜLDÜ
 Limasol’a bağlı İpsona ve “Polemidya” (Binatlı) bölgesinde geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan ve silahların konuştuğu, şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca olayının bölge halkında panik ve korkuya neden olduğu, ayrıca kovalamaca  sonucu  biri ağır olmak üzere 2 polisin yaralandığı, 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol bölgesinde yaşanan bu olaya ilişkin haberlere geniş yer verdiler. 
Haberi “Azılı Gansterler-Limasol’da Tüm Gece Kovalamaca” başlıklarıyla veren Fileleftheros gazetesi, bu olay ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan, cinayetler gibi diğer ciddi suç olaylarının, vatandaşlarda güvensizliğe de neden olduğunu yazdı. 
Söz konusu olayın geçtiğimiz cumartesi akşamı saat 22:30’da meydana geldiğini, görevde olmayan bir polisin, kiralık bir aracın şüpheli şekilde hareket ettiğini fark etmesi ve Limasol Polis Müdürlüğü’ne haber vermesinin ardından yaşandığını yazan gazete, içerisinde iki polisin bulunduğu devriye aracının bölgeye geldiğini ve kiralık araca kontrol için dur ikazında bulunduğunu belirtti. 
Araç içerisinde bulunan 3 kişinin, polisin geldiğini fark etmesi sonucunda, otomatik silahla polise ateş açmaya başladığını, polisin de buna karşılık verdiğini belirten gazete, açılan ateş sonucu 37 yaşındaki Yorgos Yeorgiu’nun ağır bir şekilde, 35 yaşındaki Kristis Nikolau isimli diğer polisin ise hafif şekilde yaralandığını yazdı. 
Gazete, şüphelilerin kullandığı aracın durdurulması için diğer polis ekiplerinin yanı sıra polis helikopterinin de olaya müdahil olduğunu belirtti. 
Olaydan 3 saat sonra şüpheli aracın terk edilmiş bir şekilde bulunduğunu belirten gazete, şüphelilerin ise yaya olarak kaçtığını yazdı. 
Gazete, polisin, dün sabah ise yaralanan şüphelilerden, 31 yaşındaki Evthibulo Yeorgi’yi “Polemidya” (Binatlı) bölgesinde tespit ederek tutukladığını, yaralı şüphelinin ilk önce Limasol Hastanesi, ardından ise polis gözetimi altında Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. 
Polisin, daha sonra, aracı kiralayan kişi olan kadını da tutukladığını belirten gazete, Slovak kadının çeşitli iddialarda bulunduğunu, dün ayrıca hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği mahkemeye çıkarıldığını yazdı.
Habere göre, polis olayla ilgili olarak Limasol sakini 38 yaşındaki İlias Muzos ile Yunan pasaportlu 33 yaşındaki Haralambos Kalogeridis’i de arıyor. 
ANASTASİADİS YARALANAN POLİSİ ZİYARET ETTİ 
Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, Limasol Hastanesinde, yaralanan polisi ziyaret ettiğini ve durumu hakkında bilgi aldığını yazdı. 
Habere göre, Anastasiadis, hastaneden çıkarken yaptığı açıklamada “polise karşı olan saldırının  devlete karşı yapılmış bir saldırı olduğunu” söyledi. 
Anastasiadis, bu olaya ilişkin olarak sıfır toleransın gösterileceğini belirtirken,  yaralanan polisin, tedavi için  İsrail’e götürülmesi amacıyla gerekli işlemlerin de yapılmakta olduğunu belirtti.
Rum Adalet Bakanı İoanas Nikolau ile Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu da hastaneyi ziyaret etti. 
YARALI POLİS İSRAİL’DE 
Öte yandan Politis gazetesi, olay neticesinde yaralanan 37 yaşındaki Yorgos Yeorgiu’nun dün akşam İsrail’e götürüldüğünü yazdı. 
Gazete, İsrail’den uzman doktorların dün Ada’ya geldiğini ve söz konusu yaralı polisin seyahat edebileceği teyidini vermesinin ardından ambulans uçakla İsrail’e götürülmesine karar verildiğini belirtti.   
DİĞER GAZETE BAŞLIKLARI 
Habere ilişkin diğer başlıklar ise şöyle yer aldı: 
Politis: “Polislere Karşı Ateş Açmalar Bardağı Taşıran Damla-Yer Altı Dünyasına Savaş İlan Ettiler” 
Alithia: “Azılı Gangsterler-Başkan’ın Öfkesi ve Yer Altı Dünyasına Sıfır Tolerans Şeklindeki Mesajı” 
Haravgi: “Yetkililer Kimler Sayın İonas Nikolau” 

 

Son Güncelleme: 07.05.2018 22:59
Anahtar Kelimeler:
çatışmaLimasol’da
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