Limasol’da Elektronik Harp Sistemleri Üretimi

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NE TEDARİK

Limasol’da yeni geliştirilmiş elektronik harp sistemlerinin üretildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “ ‘Made in Limasol’ Elektronik Harp… Alman Ordusu İçin Kıbrıs’tan Gelişmiş Sistemler” başlığıyla ön sayfadan verdiği haberinde, Limasol merkezli yüksek teknolojiye sahip Plath Ltd şirketinin, özellikle “Kıbrıslılar” olmak üzere 25 araştırmacı çalıştırdığını ve PLATH grubunun bir üyesi olduğunu yazdı.

Şirketin, taşınabilir bir elektronik harp sistemin tedariki konusunda Alman Silahlı Kuvvetleri’yle sözleşme yaptığını kaydeden gazete, sistemin, bu aşamada, son model inovatif teknolojiyle donatılmış 12 zırhlı aracı kapsadığını aktardı.

Gazete bahse konu sözleşmenin, son yıllarda Alman Silahlı Kuvvetleri için elektronik harp alanında en önemli askeri teçhizat tedariki, ayrıca küçük ve orta ölçekte şirkete verilen en büyük sözleşmeyi teşkil ettiğini belirtti.

Verilen bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta geliştirilen sistem; rakibin yapıları, hareketleri ve niyetlerinin zamanında bilinmesi için radyo dalgalarının vaktinde algılanması, saptanması, takip edilmesi ve işlenmesini hedefliyor.

1837 yılında faaliyete geçen Plath grubunun Almanya, Fransa, İsviçre ve Güney Kıbrıs’ta 400’den fazla çalışanının olduğunu aktaran gazete, akıllı telekomünikasyon sistemleri, casusluk sistemleri ve elektronik harp sistemleri alanında en büyük işletmelerden biri olduğu bilgisini verdi.

Plath Ltd’nin 2016 yılında Limasol merkezli kurulduğunu ve PLATH grubunun en yeni üyesi olduğunu kaydeden gazete, yüksek teknolojiye sahip hızla gelişen bir Rum şirketi olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki şirketin başında Tasos Kunudis adlı bir Kıbrıslı Rum’un bulunduğunu yazan gazete, büyük uluslararası araştırma kurumları ve merkezleriyle de işbirliği içerisinde Limasol merkezli gelişmiş araştırma programlarına liderlik yaptığını belirtti.

Habere göre şirket Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Limasol Ticaret ve Sanayi Odası (EVEL) ve Rum İşverenler ve Sanayi Federasyonu (OEV) üyesidir.