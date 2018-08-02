Limasol’da Bir Kıbrıslı Türk Tutuklandı!

Limasol’da birçok hırsızlık ve soygun olayına karıştığından şüphelenilen bir Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Polisin, ihbar üzerine önceki gün 23 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün evinde yaptığı aramada, biri çalıntı olmak üzere iki adet av tüfeği ele geçirildiğini yazdı.



Evde 40 santimlik bir hint keneviri bitkisi de bulunduğunu belirten gazete, mahkemeye çıkarılan Kıbrıslı Türk hakkında 7 gün tutuklama kararı alındığını aktardı.



Habere göre polis, Kıbrıslı Türk’ün işbirlikçilerini bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.



