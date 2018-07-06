Limasol’da 2 ayrı yerde yangın

Limasol’da dün 2 ayrı yerde çıkan yangın Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, dün sabah Limasol’un “Apsiou” (Apşu) köyünde meydana gelen yangında yaklaşık dört hektarlık alan yandı. Gazete, yangının ulaşılması zor bir noktada çıkması sebebiyle “İkaros” yangın söndürme planını harekete geçirdiklerini ve yangına 8 yangın söndürme aracının havadan, diğer araçların ise karadan müdahale ettiğini yazdı.

Aynı saatlerde Limasol’un, “Klonari” ve “Vikla” köylerinde çıkan yangınlarda toplam 6 dönümlük arazinin tahrip olduğu kaydedilid.

