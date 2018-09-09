Limasol’a Bağlı Alassa Köyündeki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

Limasol’a bağlı Alassa köyünde Kuri Barajı yakınlarında çıkan yangının kısmen kontrol atlına alındığı bildirildi.



Rum haber kaynaklarına göre, dün gece geç saatlerde çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın, güçlü rüzgarın etkisiyle bugün öğle saatlerinde yeniden canlanmıştı.



Rum haber kaynaklarının edindiği bilgilere göre, yangında yabani bitki örtüsü, çam, zeytin ve harnup ağaçlarının bulunduğu 20 hektarlık bir alan yandı.



