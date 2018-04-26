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Limasol Marinası’nda Terör Tatbikatı Yapıldı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Limasol Marinası’nda dün, terör tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Limasol Marinası’nda Terör Tatbikatı Yapıldı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Limasol Marinası’nda dün, terör tatbikatı yapıldığı bildirildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Limasol Marinası’nda Terör Tatbikatı Yapıldı
Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Limasol Marinası’nda dün, terör tatbikatı yapıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin olası bir terör saldırısıyla mücadele etkinliğini ölçmek için yapılan tatbikatta, Avrupa ülkelerinde yaşanan terör saldırılarına benzer bir senaryo oluşturularak, van araçla bölgede yaya olarak bulunan kişilerin arasına dalan bir teröristin canlandırıldığını yazdı.
Haberde, tatbikatın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.
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(GE/HÖ)

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