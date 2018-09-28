Limasol Limanı’ndan Elde Edilen Gelir 67 Milyon Euro...





Lefkoşa, 28 Eylül 18: Güney Kıbrıs’ın, Limasol Limanı’ndan elde ettiği gelir 67 milyon Euro oldu.Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın 2017 yılında Limasol Limanı’nın kullanımından elde ettiği gelirin 67 milyon Euro olduğunu yazdılar.Gazete, beklentilerin 69 milyon Euro olduğunu, ancak 67 milyon Euro’luk gelirin de Rum makamlarını memnun etmeye yettiğini vurguladı.(SB/SEL)