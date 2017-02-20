Güney Kıbrıs:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12

Limasol Limanı’nda Kaos

Limasol Limanı’nın, konteynır terminalinin özelleştirilerek, işletmesinin “Eurogate Container Terminal Limassol Ltd”e verilmesi üzerine limanda taşıyıcı olarak çalışanlarla, son iki haftadır sorunlar yaşandığı ve hafta sonundan önce 3 gün greve gidildiği, bu nedenle Liman’da büyük bir kaos yaşandığı haber verildi.

Limasol Limanı'nda Kaos
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Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Limasol Limanı’nın, konteynır terminalinin özelleştirilerek, işletmesinin “Eurogate Container Terminal Limassol Ltd”e verilmesi üzerine limanda taşıyıcı olarak çalışanlarla, son iki haftadır sorunlar yaşandığı ve hafta sonundan önce 3 gün greve gidildiği, bu nedenle Liman’da büyük bir kaos yaşandığı haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilgili bakanın haftalar süren uğraşlarına rağmen iki tarafı uzlaştırmayı başaramadığı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in devreye girmesiyle cumartesi günü, ekonomiye verdiği zarar dikkate alınarak grevin kaldırıldığını yazdı.

Haberde, limandaki konteynır depolama alanına yığılan;  hayvan yemi ve sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler de dahil olmak üzere birçok ihraç ve ithal ürününün bulunduğu 2 bin 500 dolayındaki konteynırların taşıyıcılar tarafından gidecekleri yerlere teslim edilmesine başlandığı, durumun birkaç gün içerisinde normale dönmeye başlamasının ve ekonominin rayına oturmasının beklendiği kaydedildi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu cumartesi günü sağlanan mutabakat üzerine Limasol Limanı’nda dün Rum yönetimi himayesinde yeniden başlayan çalışmaların tatmin edici hızda devam ettiğini ancak  özelleştirme kararının yarattığı kaos için  bulunan çözümün geçici olduğunu, sorunların çözülmediğini vurguladı. Anastasiadis hükümetini, “Eurogate” şirketi ile kötü bir anlaşma yapmakla suçlayan Stefanu,  kaosun ülke ekonomisine milyonlarca Euro’ya mal olduğunu, bu kötü sözleşmeye son verilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

(ŞA/ÖK)

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