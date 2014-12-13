Limasol Limanı Genişletiliyor

Lefkoşa, 13 Aralık 14 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, hidrokarbon çıkarılması alanında faaliyet gösteren şirketler tarafından alt yapıların geliştirilmesinden kaynaklanacak gereksinimlerin karşılanması için Hükümetin, Limasol Limanı’ndaki mevcut alanları genişletmeyi planladığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bu açıklamayı Meclis’e gönderdiği 5 Aralık tarihli mektupta yaptığını yazdı.

Habere göre Lakkotripis, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konudaki stratejik bir planı ileriye götüreceğini ve bu planlama içerisinde “Merra Zakakiu’”nun istimlak edileceğini ifade etti.

(FK/GÜL)