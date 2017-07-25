Güney Kıbrıs:
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25 Temmuz 2017 Salı 11:13

Limasol’da Cinayet, Eğlence’de Kundaklama

Limasol’da Sri Lankalılar arasında yaşanan tartışmanın cinayetle bittiği, Eğlence’de ise, 10 dakika içerisinde aynı cadde üzerinde 2 kundaklama vakası gerçekleştiği haber verildi.

Limasol'da Cinayet, Eğlence'de Kundaklama
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Lefkoşa, 25 Temmuz 17 (.): Limasol’da Sri Lankalılar arasında yaşanan tartışmanın cinayetle bittiği, Eğlence’de ise, 10 dakika içerisinde aynı cadde üzerinde 2 kundaklama vakası gerçekleştiği haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum tarafında kaçak olduğu belirtilen 49 yaşındaki Sri Lankalı’nın pazartesi gecesi 42 yaşındaki akrabasının evine gittiğini; kapıyı açan akrabasıyla kısa süre tartışan Sri Lankalı’nın, akrabasını bıçaklayarak öldürdüğünü yazdılar.

Katil zanlısı olarak aranmakta olan Sri Lankalının dairesinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş iki farklı kimlik bulunduğu, kimliklerden birinde “Anurasiri Hewabattage (49), diğerinde de  “Rohitha Hewa Bettige (46) olarak gözüktüğü haber verildi.

Gazeteler, Eğlence’de ise, 22 Temmuz Cumartesi günü 17.50-18.00 saatleri arasında bir büfe ile bir mağazanın kundaklandığını, büfedeki yangının büyük bir zarar görmeden söndürüldüğünü ancak itfaiye müdahalesi gerektiren mağazada büyük hasar meydana geldiğini yazdı.

(ŞA/ÖK)

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