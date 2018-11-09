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Limasol’da Bakanlığa Ait Bir İş Aracında Patlama Meydana Geldi

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Limasol’da bu sabah 11.00 sıralarında, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na ait bir iş aracında, henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleştiği haber verildi.

Limasol’da Bakanlığa Ait Bir İş Aracında Patlama Meydana Geldi

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Limasol’da bu sabah 11.00 sıralarında, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na ait bir iş aracında, henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleştiği haber verildi.

09 Kasım 2018 Cuma 12:17
Limasol’da Bakanlığa Ait Bir İş Aracında Patlama Meydana Geldi

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Limasol’da bu sabah 11.00 sıralarında, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na ait bir iş aracında, henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleştiği haber verildi.

 

Elde edinilen bilgilere göre, iş aracında bulunan ve yolların işaretlendiği boyanın içerisinde bulunduğu kazanda bir patlama meydana geldiğini bildiren Rum haber kaynakları, patlama sonucunda bir çalışan ile yoldan geçen bir kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

 

İki başka kişinin de solunum problemleri yüzünden hastaneye kaldırıldığı kaydedilen haberde, yolun bir kısmının trafiğe kapatıldığı ve patlama dolayısıyla yola saçılan maddenin temizlenmesine çalışıldığı ifade edildi.

 

(İY/ ŞEB)                    

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