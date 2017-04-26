Limasol’da 13 Araç Çıkan Yangında Zarar Gördü

Limasol’da bir makinist dükkanına yapılan molotof kokteylli saldırıda 13 aracın zarar gördüğünü yazdı.

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Limasol’da bir makinist dükkanına yapılan molotof kokteylli saldırıda 13 aracın zarar gördüğünü yazdı.

Alithia gazetesi polisini incelediği kamera kayıtlarında salı günü 03.40 sularında bir kişinin makinist dükkanına yaklaşarak içeriye molotof kokteyli olduğu düşünülen yanmakta olan bir nesne fırlattığının görüldüğünü yazdı.

Çıkan yangında iki araç tamamen yanarken, 9’unda büyük, geri kalan 2’sinde ise hafif zararların olduğunu kaydeden gazete, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

(HC/HÖ)