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Limasol Limanı’nın Genişletilmesi Çabaları

Limasol Limanı’nın genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde 300 bin metrekarelik alanın istimlak edilmesi gerektiği ancak bunun önünde bazı hukuki muammalar bulunduğu belirtildi.

Limasol Limanı’nın Genişletilmesi Çabaları

Limasol Limanı’nın genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde 300 bin metrekarelik alanın istimlak edilmesi gerektiği ancak bunun önünde bazı hukuki muammalar bulunduğu belirtildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 09:11
Limasol Limanı’nın Genişletilmesi Çabaları
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İSTİMLAK EDİLECEK ALANIN BİR KISMI İNGİLİZ ÜSLERİ TOPRAKLARINA GİRİYOR

 Limasol Limanı’nın genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde 300 bin metrekarelik alanın istimlak edilmesi gerektiği ancak bunun önünde bazı hukuki muammalar bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “28 Milyon Euro’luk İstimlak… Limasol Limanı’nın Genişletilmesi Konusunda Hukuki Kaygılar” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Limasol Limanı’nın genişletilmesi konusunda hukuki muammalar ve İngiliz Üsleriyle müzakerelerle karşı karşıya bulunduğunu yazdı.

Gazete, kalkınma çerçevesinde, rıhtımın güney tarafına doğru deniz alanının doldurulmasını gerektirecek bin 200 metre uzunluğunda yeni bir rıhtım yapılacağını belirtti.

Bakanlığın, Limasol Limanı için maliyeti 28 milyon Euro olan 300 bin metrekarelik alanı istimlak etmeye gittiğini kaydeden gazete, limanın genişletilmesi için toplamda, İngiliz Üsleri toprakları içerisinde giren “Merra Zakkaki” bölgesinde yaklaşık 216 bin metrekarelik alanın ve dolguyla ilgili yaklaşık 70 bin metrekarelik alanın istimlak edileceğini kaydetti.

Limanlar İdaresi ve yetkili bakanlığın limanın sadece güneybatıya doğru genişletilmesinin mümkün olduğuna vurgu yaptığını aktaran gazete, limanın, Limasol kenti yayıldığı için doğu, kuzey ya da batıya doğru kalkındırılamayacağını belirterek, bakanlığın, limanın genişletileceği tek tarafta, yani batıda gerekli kara alanının istimlaki için kararlar almaya çağrıldığını belirtti.

Genişletmenin iki aşamada yapılacağını yazan gazete, ilk aşamada Meza Zakaki’de (limanın batı havzasının derinleştirilmesi çalışmaları sırasında yapılan mevcut dolgu da dahil) 300 bin metrekarelik alanın istimlak edilmesi, sondaki aşamada da 140 bin metrekarelik deniz alanının doldurulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Rum Tapu Dairesi’nin istimlak için 28 milyon Euro’luk değer biçtiğini de kaydeden gazete, toprakların bir kısmı İngiliz Üsleri içerisine girdiği için hukuki karışıklıkların istimlakı geciktirdiğini belirtti.

Limanlar İdaresi lehinde istimlakın, Birleşik Krallığa ülkenin limanını kontrol etme ve polis denetimi yetkisi vereceğini savunan gazete, Tapu Dairesi’nin istimlak edilecek torağın devletin sahipliğine geçmesi ve ardından Limanlar İdaresi’ne kaydettirilmesini önerdiğini aktardı.

Gazete, “Müzakereler” başlığıyla ayırdığı haberinde ise, hukuki karışıklıkların özünün, Limasol Limanı’nın güneyinde istimlak edilecek alanın İngiliz üsleri sınırına denk düştüğü için liman ya da bir bölümünün polis denetiminin kimin sorumluluğunda bulunacağıyla ilgili olduğunu yazdı. Gazete, meselenin çözülmesi için İngiliz üsleri makamlarıyla görüşmeler yürütülmekte olduğunu aktardı.

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