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Limasol Limanında “Garip” Bir Gemi

Limasol Limanı’na demir artan&nbsp; ve görünüşündeki farklılık nedeniyle “garip” diye nitelenen bir geminin, bölgeden geçenlerde büyük bir merak uyandırdığı haber verildi.

Limasol Limanında “Garip” Bir Gemi

Limasol Limanı’na demir artan&nbsp; ve görünüşündeki farklılık nedeniyle “garip” diye nitelenen bir geminin, bölgeden geçenlerde büyük bir merak uyandırdığı haber verildi.

26 Şubat 2016 Cuma 08:53
Limasol Limanında “Garip” Bir Gemi
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 Limasol Limanı’na demir artan  ve görünüşündeki farklılık nedeniyle “garip” diye nitelenen bir geminin, bölgeden geçenlerde büyük bir merak uyandırdığı haber verildi.

Politis gazetesi edindiği bilgilere göre, geminin, 2012 yılında Hollandalı şirket Huisman hesabına yapılan Bahama bayraklı “Seven Borealis” “pipelayer” (boru döşeme) gemisi olduğunu yazdı.

Geminin Mısır’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde Zohr yatağında derinliklerde yüksek voltajlı denizaltı kablolarıyla ilgili bir çalışma yaptığını belirten gazete, geminin bakım çalışmaları, ikmal ve personel değişimi için Limasol Limanı’na gittiğini  kaydetti.

Habere göre, 182 metre uzunluğunda ve toplam kapasitesi 49 bin 735 ton olan geminin helikopter pisti ve özel bir vinci bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Limasol Limanında “Garip” Bir Gemi
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