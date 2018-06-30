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Limasol genel hastanesi yakınlarında “büyük” yangın

Limasol genel hastanesi yakınlarında “büyük” yangın

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:54
Limasol genel hastanesi yakınlarında “büyük” yangın

YANGINA 8 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Güney’de, Limasol Genel Hastanesi’ne yakın  İpsonas bölgesinde, Rum haber kaynaklarının “büyük” diye nitelendirdiği bir yangın çıktığı kaydedildi.

Haberlere göre, Rum  İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, “İkarus” planının yürürlükte olduğunu ve 8 hava aracının yangını söndürmeye çalıştığını kaydetti.

Yangına hükümete ait 2 helikopter, polis ve RMMO’ya ait birer helikopter, Orman Dairesi’ne ait 2 uçak ve İngiliz Üsleri’nden sağlanan 2 helikopterin müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, Baf ve Lefkoşa’dan da takviye itfaiye ekiplerinin çağrıldığı kaydedildi.

Kettis, yangının 3 ayrı cephede devam ettiğini yerleşim yerlerinin şu an için tehlikede olmadığını ancak bazı çiftliklerin risk altında bulunmduğunu ve buraya ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu arada bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2018 17:03
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