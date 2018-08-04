Limasol Denizinde Koli Basili Oranı Yüksek... AB’ye Şikayet Söz Konusu...

Limasol bölgesinde, yüksek binaların yapımından dolayı yer altı sularının akışının sağlandığı denize girilen bölgelerden alınan numunelerde, koli basili oranının bazı durumlarda bin 800’ü geçtiğine, AB standartlarında izin verilen üst sınırın 500 olduğuna dikkat çekildiği kaydedildi.

Politis gazetesi, Kış Yüzücüleri ve Limasol Dostları Kulübü’nün açıklamasına dayanarak, Limasol’da denize girilen alanlarda koli basili oranının bazı durumlarda bin 800’ü geçtiğini yazdı.

Habere göre, Kış Yüzücüleri ve Limasol Dostları Kulübü yaptığı açıklamada, Limasol deniz bölgesinin kirliliği konusunda Avrupa Birliği’ne ve uluslararası “Blue Flag” örgütüne resmi şikayette bulunacağını belirtti.

