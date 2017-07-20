Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:55

LİMASOL'da 3 PATLAMA BİRDEN!

LİMASOL'da 3 PATLAMA BİRDEN!
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Limasol’da bu sabah üç ayrı yerde patlama olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, önce saat 01.15’de Polemidia bölgesinde savunma tipi el bombasının bir kaldırıma atıldığını belirterek, patlama sonucunda bölgede park halinde bulunan üç arabada maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, saat 02.25’te ise Agios Nikolaos’ta bir avukatlık bürosuna yerleştirilen bir mekanizmanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, son olarak Episkopi’de saat 04.35’te bir araca patlayıcı bir mekanizma yerleştirildiğini ve patlama neticesinde aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldiğini aktardı.Habere göre, polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor. 
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LİMASOLda 3 PATLAMA BİRDEN!
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