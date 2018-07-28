Limasol Belediyesi’nden “Limassol Neo” İsimli Büyük Yapıtlar İçin Olumlu Görüş

Limasol Belediyesi’nin, dört kuleden oluşacak ve toplam 345 dairenin bulunacağı “Limassol Neo” isimli kompleksin inşasına olumlu görüş verdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Limasol Belediye Meclisi’nin, Limasol Millet Bahçesi yanındaki araziye, “Limassol Neo” ismiyle inşa edilecek binaların katları ve yüksekliklerine ilişkin olumlu görüş verdiğini yazdı.

Habere göre, dört kule şeklinde inşa edilecek 43 katlı bina 173 metre, 38 katlı bina 148 metre, 31 katlı bina 121 metre ve 25 katlı olanı ise 96 metre olacak.

Gazete söz konusu çok katlı binaların inşaat iznin Rum Şehircilik Dairesi’nden geçtiğini de yazdı.

