Güney Kıbrıs:
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01 Ağustos 2017 Salı 09:53

Limasol Açıklarında “Hayalet Yelkenli Gemi”...

Limasol açıklarında iki hafta kadar başıboş (kaptansız) sürüklenen yelkenli geminin, dün Limasol Limanı’na çekildiği belirtildi.

Limasol Açıklarında 'Hayalet Yelkenli Gemi”...
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 Limasol açıklarında iki hafta kadar başıboş (kaptansız) sürüklenen yelkenli geminin, dün Limasol Limanı’na çekildiği belirtildi.

Politis gazetesi, “gizemli” olarak nitelendirdiği yelkenli geminin, geçtiğimiz Pazar günü, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 12’nci parsel içerisinde yeniden görülmesi üzerine, Larnaka Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne haber verildiğini belirtti.

Larnaka Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin bunun üzerine, tedbir amaçlı olarak bölgede sefer yapan ticari gemilere yönelik Navtex yayımladığını belirten gazete, yelkenli geminin, EDT şirketine ait bir gemi tarafından tespit edildiğini, bu geminin, yelkenlinin çekilmesi görevini de üstlendiğini yazdı.

Gazete, yelkenli geminin, 16 Temmuz tarihinde “Lefkoşa FIR Hattı”nda uçuş yapan, Amerikan uçağı tarafından, Limasol’un güneyindeki 75 deniz mili uzaklıkta, başıboş sefer yaptığının tespit edildiğini, bunun üzerine Koordinasyon Komitesi tarafından RMMO Komutanlığı’na ait helikopterin bölgeye gönderildiğini, yapılan araştırmanın ardından geminin, başıboş sefer yaptığının tespit edildiğini, bunun akabinde geminin, geçtiğimiz Pazar günü yeniden görülmesine kadar, izinin kaybedildiğini belirtti.

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