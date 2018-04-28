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Lillikas’tan Kocias’a ulusal konularda bilgilendirme yapması için çağrı

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a, ulusal konularla ilgili bilgilendirme yapmak üzere Dışişleri Komitesi toplantısına katılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Lillikas’tan Kocias’a ulusal konularda bilgilendirme yapması için çağrı

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a, ulusal konularla ilgili bilgilendirme yapmak üzere Dışişleri Komitesi toplantısına katılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:56
Lillikas’tan Kocias’a ulusal konularda bilgilendirme yapması için çağrı

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a, ulusal konularla ilgili bilgilendirme yapmak üzere Dışişleri Komitesi toplantısına katılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos ile dün görüşen Lillikas’ın, Fotopulos’a, Kocias’a yaptığı bu çağrı hakkında bilgilendirme yaptığını ve Kocias’ın Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette, kendisini Dışişleri Komitesi’nde misafir edeceklerini söylediğini yazdı.

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Habere göre Fotopulos da, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın yalnızca Kıbrıs sorununda değil, diğer konularda da sıklıkla görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Haberde, Fotopulos ile Lillikas’ın, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında, Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması için atılacak olan adımlara dair ortak bir plan belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundukları kaydedilirken; Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri, Orta Doğu ile Suriye’deki durum ve bazı uluslararası konuların da görüşmede ele alındığı belirtildi.

Son Güncelleme: 28.04.2018 11:42
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