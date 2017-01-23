Güney Kıbrıs:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Lillikas’tan Anastasiadis’e Eleştiriler

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “müzakere becerilerine yönelik eleştirilerde” bulundu.

Lillikas'tan Anastasiadis'e Eleştiriler
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 Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “müzakere becerilerine yönelik eleştirilerde” bulundu.

Kathimerini gazetesi “Anastasiadis Kıbrıs Sorununda Doğaçlama Yapıyor” başlıklı haberinde, Lillikas’ın Cenevre’de bir çıkmaz olduğunu söylediğini yazdı.

Gazeteye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’de yalnızca güvenlik konusunda kalmadığını öne süren Lillikas, Çavuşoğlu’nun bir sürü eski konuyu gündeme getirdiğini ve pratik anlamda konferansın çıkmaza sürüklendiğini iddia etti.

Mont Pelerin kasabasında gerçekleştirilen ilk görüşmeden bu yana, süreçte ilerleme olup olmadığı sorusu üzerine, gerçek bir ilerleme yaşanmadığını öne süren Lillikas, çünkü kapanan konuların yeniden açıldığını iddia etti.

“Buna örnek olarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cenevre’de yeniden açılan 4’e 1 oranı ile serbest yerleşim hakkı konularını gösteren” Lillikas, “bunun sebebinin Anastasiadis ile Akıncı’nın süreçte ‘hızlı ilerleme’ sağlanmasına dair çabası olduğunu” ileri sürdü.

Birçok görüş birliğinin gerçek çözüme değil, birçok yoruma izin veren ifade üzerine oturduğunu öne süren Lillikas, bunun sonucunda ise bir anlaşmanın yorumlanmasının zamanı geldiğinde, bu yorumun farklılıklarının tespit edildiğini öne sürdü.

Gazeteye demecinde “eğer şu an çözüme gidiyorsak, bu, Türkiye’nin bütün şartlarını yerine getirecek bir çözüm olacak” iddiasında da bulunan Lillikas, kendisinin Türkiye’nin mesajlarını “ölçüp biçtiğini” söyledi.

“(Türk tarafının) kamuoyu önünde söylediği her şeyi, müzakerelerde de ortaya koyduğunu” ileri süren Lillikas, “Erdoğan’ın süreci tırmandırmak istediğini, ancak Yunanistan’ın açık uçlu konferans planlarıyla bunu bozduğunu” iddia etti.

Gazeteye göre, “Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununun iç boyutuyla alakalı 20-30 konuyu açıkta bırakarak süreci tırmandırmak istediğini ve süreçte çıkmaz ilan edilmesini istediğini gördüğünü” iddia eden Lillikas, “Erdoğan’ın böylece sorunun garantiler olmadığına gönderme yapabileceğini, dolayısıyla çıkmazdan Türkiye’nin sorumlu olmayacağını” öne sürdü.

Cenevre’ye Yunanistan’ın değil Kıbrıs Rum kesiminin hazırlıksız gittiğini de söyleyen Lillikas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “doğaçlama yaptığını mı düşünüyorsunuz” sorusuna ise, bundan emin olduğunu söyledi.

Lillikas, örneğin Ulusal Konsey’de Türkiye’nin stratejileri ve alternatif senaryolar konusunda hiç görüşme yapılmadığını sözlerine ekledi.

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