Lillikas Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İle Görüştü

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün, Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Vatandaşlar İttifakı Başkanı ve Rum Başkanlık adayı Yorgos Lillikas’ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde, Yunanistan Başbakanı ile Rum Yönetimi Başkanı himayesinde, Kıbrıs sorununun çözüm stratejisinin planlanması konusuyla, Rum ve Yunan partilerin başkanlarının toplanması veya panetnik bir konferansın düzenlenmesi fikrini sunduğunu yazdı.

Habere göre Lillikas, görüşmede ayrıca bir yandan Türk planlarının bertaraf edilmesini hedefleyen ve çözüm yolunu açabilecek olan kısa ve orta vadeli faaliyetler için somut önerilerden oluşan belgeyi Çipras’a da sundu.

(FK/GÜL)