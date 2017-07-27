Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

Lillikas Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İle Görüştü

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün, Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldiği belirtildi.

Lillikas Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İle Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün, Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Vatandaşlar İttifakı Başkanı ve Rum Başkanlık adayı Yorgos Lillikas’ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde, Yunanistan Başbakanı ile Rum Yönetimi Başkanı himayesinde, Kıbrıs sorununun çözüm stratejisinin planlanması konusuyla, Rum ve Yunan partilerin başkanlarının toplanması veya panetnik bir konferansın düzenlenmesi fikrini sunduğunu yazdı.

Habere göre Lillikas, görüşmede ayrıca bir yandan Türk planlarının bertaraf edilmesini hedefleyen ve çözüm yolunu açabilecek olan kısa ve orta vadeli faaliyetler için somut önerilerden oluşan belgeyi Çipras’a da sundu.

(FK/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan Sağlanması Kararının Yankıları Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan...
Vasiliko’da Asetilen Sızıntısı Yangın Çıkardı Vasiliko’da Asetilen Sızıntısı Yangın Çıkardı
Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Arasında Yangın Söndürme Alanında İşbirliği Önerisi Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Arasında Yangın...
Rum Diplomatik Misyon Şefleri Güney’de Toplanıyor Rum Diplomatik Misyon Şefleri Güney’de Toplanıyor
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Tıbbi Kenevire Onay Rum Bakanlar Kurulu’ndan Tıbbi Kenevire Onay
Anastasiadis Tutanakları Yayımlamaktan Vazgeçti Anastasiadis Tutanakları Yayımlamaktan Vazgeçti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine...
Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmesine imkan sağlanması kararı Rum basınında geniş yer aldı.

Haberi Oku