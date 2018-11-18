Lillikas Sınır Kapılarının Açılışıyla İlgili Anılarını Anlattı

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Rum Vatandaşlar ittifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, yakın tarih ve sınır kapılarının açılmasıyla ilgili anılarını anlattı.

Habere göre Lillikas, Nisan 2003’te sınır kapılarının açıldığı zaman, o günü nasıl yaşadıklarına ilişkin bir soru üzerine, o dönemde Tasos Papadopulos Hükümeti’nde Ticaret Bakanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, Türkiye’nin uyguladığı bu kararının, kendilerini ansızın (gafil) yakaladığını, kimsenin bunu beklemediğini, hazırlıklı olmaları için hiçbir kaynaktan da bu konuda bilgi gelmediğini ileri sürdü.

O dönemde Tasos Papadopulos’un konuyu ele almak için hemen Bakanlar Kurulu’nu topladığını söyleyen Lillikas, uzun saatler süren toplantı sırasında farklı seslerin yükselmeye başladığını, sınır kapılarının kapatılmasından söz eden seslerin yanı sıra Rum Yönetimi’nin vatandaşlarına dolaşımı engellemesinin paradoks olduğunu dile getiren seslerin bulunduğunu anımsattı.

Tasos Papadopulos’un, kendisini, durumu görmesi için Ledra Palace’a gönderdiğini söyleyen Lillikas, orada, Kuzey’e geçmek için oldukça büyük bir kuyruk oluşturan insanları gördüğünü, insanlara bir şeyler söylemek için hoparlör aldığını ancak bir iki kelime söyledikten sonra yanına göçmen olan bir kadının geldiğini ve kendisine “şimdi de bizi siz mi engelleyeceksiniz” dediğini, bu sözler üzerine Başkanlık Sarayı’na geri döndüğünü ve gördüklerini anlattığını kaydetti.

Lillikas, enerji konularına ilişkin olarak ise enerji programı ile Kıbrıs sorununun çözümünün hiç bir şekilde ilişkilendirilmesini kabul etmemeleri gerektiği görüşünü yineledi.

(FK/HA)