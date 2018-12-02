banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
Kumyalı köyü yasta
KUMYALI KÖYÜ YASTA
Kadına şiddette her gün yeni vaka
KADINA ŞİDDETTE HERGÜN YENİ VAKA
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGER
Girne’de huzur operasyonu
GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kumyalı köyü yasta
Kapat

Lillikas’ın Demeci

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Lillikas, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakere sürecini toplumlararasından BM Genel Sekreterinin de yer aldığı bir konferansa yükseltme arzusunun, kendilerini ya Türk çözümünün kabul edileceği, ya da çıkmaza sürüklenileceği ikilemiyle karşı karşıya bırakma amacı...

Lillikas’ın Demeci

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Lillikas, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakere sürecini toplumlararasından BM Genel Sekreterinin de yer aldığı bir konferansa yükseltme arzusunun, kendilerini ya Türk çözümünün kabul edileceği, ya da çıkmaza sürüklenileceği ikilemiyle karşı karşıya bırakma amacı...

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Lillikas’ın Demeci

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lillikas, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakere sürecini toplumlararasından BM Genel Sekreterinin de yer aldığı bir konferansa yükseltme arzusunun, kendilerini ya Türk çözümünün kabul edileceği, ya da çıkmaza sürüklenileceği ikilemiyle karşı karşıya bırakma amacı taşıdığını iddia etti.

“Türk çözümü durumunda, (Erdoğan’ın) en büyük siyasi hedefini gerçekleştirmiş olacağını” iddia eden Lillikas, “çıkmaz durumunda ise (Erdoğan’ın) şimdi istediği şeyi, yani Kıbrıs sorunu çözüm şekli ve prosedürünün değişmesini isteyeceğini” öne sürdü.

Lillikas, bugün konfederasyon veya iki devlet çözümü konusunda bağıranlar ve bununla hem fikir olmayanların, iki kesimli iki toplumlu federasyonla taksimi meşrulaştırdıklarını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” varlığına son verdiklerini ne yazık ki görmediklerini de ileri sürdü.

Bu kişilerin, iki devlet ve konfederasyon konusunda söylediklerinde samimi olmaları halinde, iki kesimli iki toplumlu federasyon ve varılan görüş birliklerine verdikleri bütün desteği çekmeleri gerekeceğini de savunan Lillikas, Kıbrıs sorununda bugüne kadar hem fikir olunanların, iki kurucu devleti öngördüğünü öne sürdü.

Lillikas, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maraş’ın iadesiyle ilgili anlaşmayı 2006 yılında fırlatıp attığını” da iddialarına ekledi.

Lillikas, NATO garantileri konusundaki tartışmanın anlamsız olduğunu da söyledi.

(İY/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markidis İle Söyleşi...
Markidis İle Söyleşi...
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota
Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Lute’un Ada’ya gelişi…
Lute’un Ada’ya gelişi…
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim