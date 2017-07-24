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Güney Kıbrıs:
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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:43

Lillikas: “enerji Planlarında Değişiklik Yok”

Rum Enerji, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.

Lillikas: 'enerji Planlarında Değişiklik Yok”
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Lefkoşa, 24 Temmuz 17: Rum Enerji, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Enerji Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümünde ölenler için dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının devam edeceğini, Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı tutumuna verilecek en iyi yanıtın da bu olduğunu”  söyledi.

Lillikas, sondaj çalışmalarının planlandığı şekliyle sürdüğünü belirterek daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini de vurguladı.

(SB/ÖK)

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