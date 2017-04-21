Lillikas Ve Kiprianu, Rusya’nın Davetlisi Olarak Yalta’da

Açıklamada, Rusya’nın, “kritik zamanlarda BM Güvenlik Konseyi’nde ve diğer uluslararası örgütlerde Güney Kıbrıs’ı istikrarla desteklediğine” dikkat çekildi.

Fileleftheros “Rusya Kıbrıs’ın İstikrarlı Dostu” başlığıyla aktardığı haberinde, Kiprianu’nun ziyaretiyle ilgili ayrıntı vermezken, Vatandaşlar İttifakı’nın konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rusya’nın davetlisi olarak, Ekonomik Forum’a katılmak üzere Yalta’da bulunduğu bildirildi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rusya’nın davetlisi olarak, Ekonomik Forum’a katılmak üzere Yalta’da bulunduğu bildirildi.