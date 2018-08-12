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Lillikas: “Şener Levent’le De Görüşüyoruz”

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas “Şener Levent’le de, Dayanışma Hareketi’yle de ve Ekologlar’la da işbirliği perspektifini gerek ayrı ayrı, gerek hep birlikte görüşüyoruz” dedi.

Lillikas: “Şener Levent’le De Görüşüyoruz”

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas “Şener Levent’le de, Dayanışma Hareketi’yle de ve Ekologlar’la da işbirliği perspektifini gerek ayrı ayrı, gerek hep birlikte görüşüyoruz” dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:58
Lillikas: “Şener Levent’le De Görüşüyoruz”


“MAKSAT AP’DEKİ 6’NCI SANDALYENİN ELAM’A GİTMEMESİ”
Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas “Şener Levent’le de, Dayanışma Hareketi’yle de ve Ekologlar’la da işbirliği perspektifini gerek ayrı ayrı, gerek hep birlikte görüşüyoruz” dedi.
Haftalık Kathimerini “Levent, Ekologlar ve Dayanışma İle Avrupa Seçimleri İçin Görüşüyoruz” başlığıyla aktardığı özel söyleşide, Lillikas’ın, gazetenin geçen haftaki sayısında ortaya attığı görüşme iddialarını doğruladığını yazdı.
Habere göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki 6’ncı sandalyenin ELAM’a gitmemesi ana maksadıyla aday listesini oluşturacak şahsiyetler bulmak için genişletilmiş bir işbirliği ve ortak bir çabaya sıcak baktığını söyleyen Lillikas “bu nedenle Şener Levent’le konuşmamız, bizim aday listemize girmesi için değil, toplumun çeşitli katman ve gruplarını ifade edecek şahsiyetlerden bağımsız bir aday listesi perspektifi içindi” ifadesini kullandı.
BM BARIŞ GÜCÜ’NÜN ÇEKİLMESİ “TÜRK TARAFINA HİZMET EDEN AĞIR ŞANTAJ”
Söyleşide Kıbrıs sorununa da değinen Yorgos Lillikas “Crans Montana’dakinden çok daha kritik ve zor bir dönemeçte bulunulduğu” kanaatini ortaya koydu.
BM Barış Gücü’nün çekilmesine dair söylenenleri “Türk tarafının hedeflerine hizmet eden ağır şantaj” gören Lillikas, BM Genel Sekreteri’nin, yeni bir konferans için koştuğu şartlara “Güçsüz tarafa, Kıbrıs Rum tarafına büyük bir tuzaktır” diyerek itiraz belirtti.
 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 14:01
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