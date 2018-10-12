Lillikas İngiliz Milletvekillerinden Türkiye’ye Baskı Yapmalarını İstedi

Rum Meclisi AB İşleri ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün İngiltere Parlamentosu Liberaller Grubu üyelerini mecliste kabul ettiği ve Türkiye’ye baskı yapılmasını istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lillikas’ın dünkü kabulünde, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda izlediği sözde “uzlaşmaz tutumdan vazgeçmesi için baskı yapılması” talebini ilettiğini yazdı.

Habere göre Lillikas ayrıca, İngiltere Parlamentosu’yla KKTC Meclisi arasında dostluk grubu kurulmasına da değindi ve bu eylemin “Kıbrıs’ta iki ayrı varlık bulunduğu şeklindeki Türk tezini güçlendirdiğini” öne sürdü.

