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29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00

Lillikas, Fransız Büyükelçi İle Görüştü

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillias’ın, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile bir araya geldiği bildirildi.

Lillikas, Fransız Büyükelçi İle Görüştü
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Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillias’ın, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile bir araya geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Troccaz, Fransa’nın, Kıbrıs sorununun çözümünün AB normları ve uluslararası hukuka uyumlu, ayrıca BM parametreleri çerçevesinde olması konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

BM’nin şimdi iki liderden, Crans-Montana ve toparlanma döneminin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda öneriler beklediğine işaret edilmesi üzerine Troccaz, bu konuda, BM adına değil ama Fransa adına konuşabileceğini söyledi.

Görüşlerinin bilindiğini ve değişmediğini belirterek, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni desteklediklerini ifade eden Troccaz, sürecin Kıbrıs aidiyetinde olduğunu ve özellikle BM’nin desteğiyle bu çerçevede kalması gerektiğini belirtti.

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