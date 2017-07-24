Lillikas: “Enerji Planlarında Değişiklik Yok”

Rum Enerji, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Enerji Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümünde ölenler için dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının devam edeceğini, Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı tutumuna verilecek en iyi yanıtın da bu olduğunu” söyledi.

Lillikas, sondaj çalışmalarının planlandığı şekliyle sürdüğünü belirterek daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini de vurguladı.