Lillikas Avusturya büyükelçisiyle görüştü

Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas, Avusturya’nın Güney Kıbrıs büyükelçisi Eva Maria Ziegler’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Lilikas ile Avusturya Büyükelçisi Zieger’in dün bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı konularını ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Lillikas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ziegler’in Türkiye’nin Kıbrıs sorununda sözde uzlaşmaz tutumu konusunda bilgilendirdiğini belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs sorununu da etkilediğini ve Avusturya’yla bu konuda görüşlerinin çok yakın olduğunu iddia etti.



Ziegler ise görüşmede, Lillikas’la Kıbrıs sorunu hakkında görüştüklerini, ayrıca Avusturya’nın AB dönem başkanlığı sırasındaki önceliklerinin neler olacağı hakkında Lillikas’a bilgi aktardığını dile getirdi.