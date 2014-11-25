Lidington Bugün Geliyor

EIDE BUGÜN ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bugün saat 18:30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geliyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün adaya geldiğini, bugün 18:30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşeceğini yazdılar.

Gazete, BM Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Michael Bonardeaux’un dün konuya ilişkin açıklamasında, Eide’nin Rum hükümetinden hidrokarbon yataklarına ilişkin önerisine resmi yanıt vermesini beklediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Bonardeaux, Kıbrıs Rum tarafının öneriyi reddettiğinin hatırlatılması üzerine ise, “bu reddin kamuoyu önünde yapıldığını ancak hiç kimsenin Eide’ye izahat vermediğini” belirterek Eide’nin bugünkü görüşmede bunu talep edeceğini vurguladı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının konuya ilişkin resmi tutumunun ise bugün gerçekleştirilecek Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısında kesinlik kazanmasının beklendiğini yazdı.

Rum siyasi partilerinin konuya ilişkin görüşlerini bir önceki toplantıda dile getirdiklerini ve partilerin görüşleri arasında farklılıklar olduğunu vurgulayan gazete, Anastasiadis’in bugünkü toplantıda, Eide’nin önerisine nasıl bir yanıt vereceğini netleştirmesinin beklendiğini belirtti.

HRİSTODULİDİS: “HRİSTOFYAS-TALAT UZLAŞILARI GÜNCELLENMELİ”

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye temaslarını değerlendirirken yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Eide’ye yanıt olarak “Hristofyas-Talat uzlaşılarını” önermesi konusuna değindiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Hristofyas-Talat arasındaki müzakerelerde varılan uzlaşı noktalarını reddetmediklerini ancak bunların, bugünkü koşullar ve AB’yle ilişkili olarak güncellenmeleri gerektiğini” iddia etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Rum tarafı ikinci aşamada sunduğu önerilerle bu yönde ilerlemiştir” şeklinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi ise haberini, “Eide’ye Resmi Yanıt Bugün” başlığı altında verirken, bugün akşamüzeri Anastasiadis’le görüşecek olan Eide’nin yarın da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla bir araya geleceğini yazdı.

Haberde, Eide’nin bu seferki ziyaretinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakereciler, siyasi partileri, büyükelçiler ve akademisyenlerle de görüşeceği, Cuma günü ise adadan ayrılmadan önce, “Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Kıbrıs Merkezi (PRIO)” tarafından düzenlenecek bir konferansa da katılacağı belirtildi.

LİDİNGON BUGÜN BEKLENİYOR

Gazete bir diğer haberinde, İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington’un bugün Kıbrıs’a gelerek temaslarda bulunmasının beklendiğini hatırlattı.

Gazete, Lidington’un Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüşeceğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Eroğlu’yla da bir araya geleceğini vurguladı.