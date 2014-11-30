Lidington, AB Başlıkları İçin Ağız Yokladı

İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington’un geçtiğimiz hafta Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarının açılması konusunda ağız yokladığı ancak Kasulidis’ten “hayır” yanıtı aldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Lidington Ağız Yokladı ve Kasulidis ‘Hayır’ Dedi” başlığı altında yer verdiği haberinde, İngiltere’nin AB Bakanı Lidington’un geçtiğimiz hafta adaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le yaptığı görüşmede, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarından iki tanesinin açılmasına onay vermesini istediğini iddia etti.

Gazete, İngiltere’nin Türkiye’nin AB müzakere başlıklarından 23 numaralı “Temel Haklar” ve “24” numaralı “Adalet” başlıklı olanların açılması için bir formül hazırladığı ve bunu AB Dönem Başkanı İtalya’ya sunduğu iddialarını hatırlatan gazete, Lidington’un ise Kasulidis’ten, 16 Aralık tarihinde yapılacak AB Genel İşler Konseyi toplantısında sunulacak formüle onay vermesini talep ettiğini öne sürdü.

Kasulidis’in Lidinton’un bu talebini reddettiğini ve Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilmiş durumda bulunan bu başlıkların kapalı kalmaya devam edeceği yanıtını verdiğini de öne sürdü.

Lidington’un Kasulidis’e, 16 Aralık’ta yapılacak konsey toplantısı için “büyük bir gece olacak” ifadesini kullandığını da iddia eden gazete, İtalya’nın da İngiltere’nin söz konusu formülünü sonuç bildirgesine dahil etmeye niyetli olduğunu savundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Lidington’un söz konusu öneriyi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme de gündeme getirdiğini, Anastasiadis’in ise, bu konuda Kıbrıs Rum tarafının bütünlüklü bir önerisinin bulunduğunu iddia ederek, kapalı bölge Maraş önerisini gündeme getirdiğini yazdı.