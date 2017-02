Liderlerin Uzun Baş Başa Görüşmesinden Martta Yeni Cenevre Çıktı

Lefkoşa, 2 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü uzun baş başa görüşmelerinden çıkan Kıbrıs sorununda yeni bir beşli konferans düzenlenmesi kararı, Rum basınında manşetlerde yer buldu.

Politis “İki Lider Mart Ufkuyla (Müzakereleri) Üstleniyor… Cenevre’de Ara Konferans Senaryosu Doğrulanıyor… Paralel İstişareler” başlıklı haberinde, liderlerin dünkü görüşmelerinden sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye Güvenlik/Garantiler gündemiyle yurtdışına –büyük ihtimalle de Cenevre’ye- dönülmesi maksadıyla gerekli hazırlığı yapması için yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden yapılan açıklamayı kaynak göstererek liderlerin BM’den, Kıbrıs’la ilgili konferansa mart ayı başlarında siyasi düzeyde devam edilmesi için garantör güçlerle istişare ederek hazırlanmasını istediklerini yazdı. Açıklamada, siyasi düzeyin ne olacağının netleştirilmediğine dikkat çeken gazete, Eide’nin mart ayı başlarını işaret ettiği yeni konferansın final olmayacağını, bütün göstergelerin “Türk tarafından gelecek bütün hareketler açısından” nisan ayını gösterdiğine işaret etti.

Liderlerin, açık konuları müzakere işini bizzat yüklendiklerini ve bu maksatla bu ay her perşembe günü (9, 16 ve 23 Şubat) bir araya gelecekleri, siyasi kararların teknik hazırlıkları ve her görüşmenin ön hazırlığını da müzakerecilere bıraktıkları belirtilen haberde, her iki liderin de dünkü görüşme sonrasındaki açıklamalarında açıkta kalan meselelerin özüne değinmekten kaçındığına dikkat çekti.

Habere göre Anastasiadis, Eide’nin açıklamasına gönderme yaparak Akıncı’yla görüşmelerini yapıcı diye niteledi. Görüşmede Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlüğün tanınması talebini ele almadıklarını söyleyen Anastasiadis, Türk yetkililerin konuyla ilgili söylemlerini gerek önceki gün Eide ile görüşmelerinde gerekse dünkü liderler görüşmesinde gündeme getirdiğini ve “ne kadar az konuşulursa, Kıbrıs içi diyalogda hakim olmasını istediğimiz olumlu ortama o kadar katkıda bulunulabilir” dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gerilimi (Kardak) de “olumsuz unsur” diye niteleyen Anastasiadis, Akıncı ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi yaptı. Yunan medyasına göre Çipras dün ayrıca Ankara’ya bugün yapacağı ziyaret öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de konuştu.

Gazete haberinin “4 Özgürlük Bela” ara başlığıyla ayırdığı bölümünde müzakere masasındaki 6 başlıkta da anlaşmazlıklar bulunduğunu, bunların en önemi ve ciddi olanlarının da yürütme erkinde ve Kıbrıs Türk tarafının dönüşümlü başkanlığın görüşülmesindeki ısrarında, Toprak’ta ve Rum tarafının Güzelyurt’un iadesine, Mülkiyet’in çözüm mekanizmasındaki esas kriterlere ve Garantiler başlığına önem vermesinde olduğunu yazdı.

Türk tarafı Kıbrıs sorununun iç yönlerinin Ada’da kapatılmasını isterken Rum tarafı Güvenlik/Garantiler müzakeresinin dönüşümlü başkanlık konusu kapatılmadan yapılmasını tercih ettiğine dikkat çeken gazete, bu anlaşmazlıklara bir de 4 özgürlük konusunun eklendiğini vurguladı, şunları aktardı:

“Kıbrıs Türk tarafının ileri götürdüğü tez, yakınlaşma sağlanmış olan 4’e 1 oranıyla değil Kıbrıs’ta çalışan Yunan vatandaşlarıyla aynı sayıda Türk vatandaşına dört özgürlük hakkı tanınmasıyla ilgilidir ancak vatandaşlık kayıtlarında 4’e 1 oranında ısrar ediyor. Kıbrıs Rum tarafı, Başkan Anastasiadis’in Müzakereci Andreas Mavroyannis aracılığıyla Juncker’e gönderdiği mektupla Avrupa Komisyonu’na Türkiye’nin bu talebini kabul etmediğini iletti. Bu çerçevede Sözcü Nikos Hristodulidis bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile görüşecek.”

Fileleftheros, “Yeni Beşli Konferansa Yürüyorlar… Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in Uzun Baş Başa Görüşmesinde Anlaşma” başlıklı haberinde, Akıncı’nın yakın zamanda yeni bir konferans düzenlenmesi konusunu geçen hafta gündeme getirdiği ancak Anastasiadis’in buna sıcak bakmadığı yolunda bilgi edindiğini yazdı. Gazete, BM’nin de liderlerin baş başa görüşmelerinin ardından açıkladıkları bu kararlarına şaşırmış görünmediğine dikkat çekti.

Simerini konuyla ilgili haberine “Mart’ta Yine Cenevre İstiyorlar… Garantör Güçlerle Konferans İçin BM’ye Çağrı… Akıncı ve Anastasiadis ‘Dikenlere’ Çözüm Bulmak İçin Her Hafta Görüşecek… Başkan Anastasiadis Türkiye-Yunanistan Arasındaki Gerilimde Tarafsız” başlığını attı.

Gazete, Anastasiadis’in görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde dünkü görüşme hakkında ‘ketum’ davranmayı seçerek “yapıcı bir görüşmeydi. Ne kadar az konuşursak prosedüre ve çabamıza o kadar çok yardımcı oluruz” dediğine işaret etti.

Habere göre Akıncı ile görüşmesinde 4 özgürlük konusunun gündeme gelip gelmediği sorulduğunda “hiç konuşulmadı, bundan sonraki sürecin usulünü görüştük” cevabını veren Anastasiadis, Türk yetkililerin açıklamalarının ele alınıp alınmadığı sorulduğunda ise meselenin Eide ile önceki günkü görüşmelerinde de Akıncı ile dünkü görüşmelerinde de gündeme geldiğini söyledi şunları ekledi:

“Ne kadar az konuşulursa Kıbrıs içindeki diyalogda hakim olmasını istediğimiz iyi ortama o kadar katkıda bulunulabilir, dolayısıyla ister aşırı iyimser ister tersi; yapılan açıklamalar iki toplumun, en azından iki toplum liderinin arayışlarına katkıda bulunmaz.”

Gazete Anastasiadis’in, son zamanlardaki Türk-Yunan gerilimi sorulduğunda “sıkı bir tarafsızlık tercih ederek, ‘Olumsuz bir unsur ancak sorunların aşılmasını umuyorum’ dediğine” dikkat çekti.

Habere göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos RİK’e yaptığı açıklamada, konferans düzeyinin netleştirilmediğini ancak öncekiyle aynı şekilde olacağını belirterek “Cenevre konferansının devamında Mont Pelerin’deki teknokratlar görüşmelerinin sonuçları hakkında bilgilendirme yapılacak. Taraflardan birinin güvenliği ötekinin güvensizlik nedeni olmaması için karşılıklı kabul edilir bir çözüm bulunması maksadıyla Güvenlik/Garantiler görüşmelerine devam edilecek” dedi.

Haberi Alithia “Yeniden Akıncı-Anastasiadis Cenevre Randevusu… Konferansa Mart Başlarında Devam Edilmesi Planlanıyor, İki Lider Eide’den Garantör Güçlerle İstişarelerin Başlamasını İstedi”, Haravgi ise “Mart’ta Ortak Konferans Talebi” başlığıyla manşete çekti.

(ŞA/GÜL)