Liderler Eide’nin Veda Partisine Davetli

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görevinden ayrılacak olması sebebiyle Perşembe günü bir “veda partisi” düzenleyeceği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de partiye davet edildikleri iddia edildi.

Lefkoşa, 31 Temmuz 17: BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görevinden ayrılacak olması sebebiyle Perşembe günü bir “veda partisi” düzenleyeceği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de partiye davet edildikleri iddia edildi.

Politis gazetesi: “Liderlerin Eide’nin Partisinde Yüz Yüze Görüşmesi – Liderler Perşembe Günü Eide’nin Davetlisi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görevinden ayrılacak olması sebebiyle Perşembe günü bir veda partisi düzenleyeceği, partiye liderlerin de davet edildiğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in daveti kabul edecekleri varsayılırsa, Crans Montana başarısızlığının ardından ilk kez yüz yüze geleceklerini belirtirken, Anastasiadis’in ise daveti kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğunu öne sürdü.

Anastasiadis’in, Eide’nin açıklamalarından ötürü rahatsızlık duyduğu ve davete katılma konusunda kararsız olduğu iddia edilen haberde, Anastasiadis’in danışmanlarının ise davete katılması yönünde tavsiyede bulundukları aktarıldı.

Gazete ayrıca, Rum hükümet çevrelerinin, Eide’nin partisinin ülkesindeki seçimleri kazanması ve kendisinin de bir bakanlık alması durumunda görevinden ayrılacağı, aksi taktirde görevini bırakmayacağı değerlendirmelerini yaptıklarını da vurguladı.

ANASTASİADİS MÜZAKERELERE ŞARTLI GERİ DÖNMEYE HAZIR

Öte yandan gazete haberinin devamında, Rum lider Anastasiadis’in Cumartesi akşam bir etkinlikte yaptığı konuşmada, müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu ancak bunun gerçekleşmesi için ortaya koyduğu şartların kabul edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Türkiye’nin “garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılması ve askerin çekilmesini kabul etmesi durumunda müzakerelere dönmeye hazır olduğunu” yineledi.

Crans Montana konferansının başarısızlığının sebebinin Türkiye’nin sözde uzlaşmaz tutumu olduğunu öne süren Anastasiadis, “bugüne kadar uzaktan izleyenlerin, istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla BM çerçevesinde çaba göstermeye devam edeceklerini” belirtti.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türklerle birlikte barış içinde yaşamamızı sağlayacak bir anlaşma olacaksa işgalci Türkiye’nin varlığından, garantilerden, müdahale haklarından ve bizi dışarıdan korumak için güya dostluk gücü adını alacak işgal ordusundan kesin olarak kurtulmamız gerekir”.

ULUSAL KONSEY YARIN TOPLANACAK

Haravgi gazetesi ise, Rum Ulusal Konseyi’nin yarın toplanacağını ve Maronitlerin KKTC’deki köylerine geri dönmeleri ile kapalı bölge Maraş’ın açılması iddialarına karşılık ne tür önlemler alınabileceğini görüşeceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dünkü açıklamasına atıfta bulunarak, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması için yeni koşullar koyarak kendisini yinelediğini de yazdı.

Gazete, Eide’nin bu hafta içi adaya gelmesinin bekleniyor olmasına karşın Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir girişim başlatılmasının beklenmediği iddiasında da bulundu.

(SB/ŞEB)