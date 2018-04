Liderler Yemeğinden “Somut Bir Şey Çıkmadı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in, dün akşam ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın konutunda gerçekleşen akşam yemeği bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Liderlerin yemek dönüşünde basına yaptıkları açıklamaların da aktarıldığı haberlerde, liderlerin baş başa iki saat görüştüğü yemekten somut bir şey çıkmadığı yorumu yapıldı.

Politis, haberi “İki Saatlik Baş Başa Görüşme, Çıkış Yok… Genel Sekreter İsterse Özel Temsilci… Derinya ve Aplıç Barikatları Önümüzdeki Aylarda Açılıyor… Akıncı, Doğal Gazla İlgili Tehlikeler Konusunda Uyardığını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı, liderlerin yemeğe geçmeden önce iki saat baş başa görüştüğüne dikkat çekti.

Liderler yemeğinden, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar için alınması gereken kararlara dair bir sonuç çıkmadığını belirten gazete, artık dikkatlerin BM’ye ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlama perspektiflerini araştıracak geçici bir temsilci atamayı uygun görüp görmeyeceğine çevrildiğini yazdı.

Her iki liderin de açıklamalarında (BM Genel Sekreteri’nin) temsilcisinden söz ettiği, Akıncı’nın, Espen Barth Eide’nin yetkilerine sahip olmayacağına vurgu yaptığı kaydedilen habere göre Anastasiadis, “yeni bir hazırlık dönemi mi durgunluk dönemi mi başladı” sorusuna “Genel Sekreter’in araştırma göreviyle birisini atama kararı verip vermeyeceğine bağlı” demekle yetindi.

Anastasiadis’in yaptığı açıklamadan “dün akşamki görüşmenin, var olan anlaşmazlıkların saptanması için bir fırsat olduğunun” anlaşıldığını belirten gazete, Akıncı’nın ise Rum tarafında herhangi bir felsefe değişikliği saptamadığı yorumunu yaptığını yazdı ve somut olabilecek tek sonucun, Derinya kapısının 1 Temmuz’a kadar, Lefke Aplıç kapısının da Eylül’de açılması konusunun konuşulması olduğunu kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, iki saatlik baş başa görüşmede var olan sorunları ve yeni bir diyalog perspektiflerini, dürüstlük ve hoşgörü ile konuştuklarını söyledi; Rum tarafının diyaloğa, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğu tezini tekrarladı.

Anastasiadis, Akıncı’nın, iki toplumlu doğal gaz teknik komitesi kurulmasını talep olarak getirip getirmediği sorusuna karşılık “konuyu gündeme getirdi ancak tavrımı önceden biliyordu, dolayısıyla bunun, yani enerji programının ertelenmesinin ve karma komite kurulmasının da görüşme konusu olmadığı veya böyle bir şeyin müzakere masasına konulmasının söz konusu olmadığını tekrarlamak uzun sürmedi” dedi.

Yemekte, Yönetim konularının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise Anastasiadis, detaylı bir diyalog veya müzakere olmadığını, tarafların anlaşmazlıklarına atıflar yapıldığını tekrarladı.

Gazete, Akıncı’nın açıklamasını “Metodoloji Aynı Kalamaz… Akıncı: Kıbrıs Rum Tarafı Değişmedi” başlığıyla okurlarına aktardı.

Fileleftheros “Temsilci Aracılığıyla Can Simidi… İki Lider Müzakereleri Kurtarma Konusunda Topu Guterres’e Attı… Ortamda İyileşme Olmadan Üç Saatlik Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi” başlık ve spotlarını attığı haberinde dün akşamki yemekten çıkardığı şu sonuçları aktardı.

“Her iki lider de gerek Crans Montana sırasında gerek sonrasındaki dönemde ifade edilen tezlerini değiştirmedi. Her ikisi de prosedürü tam çıkmaza sürüklemek niyetinde değil. BM’nin ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in şahsi katkısına ihtiyaç duyuluyor. Genel Sekreter’in, kilitlenen prosedürü açmak maksadıyla iki taraf arasında hareket edebilecek yeni bir özel temsilci ataması artık yardımcı olacak gibi gözüküyor. Türkiye’nin, Crans Montana’da izlenen formüle göre müzakere masasına dönmesi için Guterres’in özel temsilcisinin katkısı şarttır.”

Haberde, Genel Sekreter’in özel temsilcisinin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi ihtimali bulunduğu çünkü bu meselenin geçmiş dönemde bir şekilde konuşulduğu ve müdahil tarafların böyle bir gelişmeye az-çok hazır olduğu görüşü de belirtildi.

Anastasiadis’in Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum gazetecilerin “görüşmede ortak zemin saptayıp saptamadığı” sorusuna verdiği cevabın “iki taraf arasındaki uçurumu gösterdiği” yorumunu yapan gazeteye göre Anastasiadis “her iki tarafın da tezlerinde ısrar ettiği saptamasını ortak zemin addediyorsanız, öyle” dedi.

Alithia “İlerleme Yarığı… Dünkü Yemek Olumlu… Akıncı ve Anastasiadis Üç Saat Görüştü” başlıklı manşet haberinde liderlerin, iki saatlik baş başa görüşmelerinde gerek müzakerelere gerek Guterres Çerçevesi’ni yorumlamalarına dair anlaşmalarını yeniden saptamalarına rağmen, dün akşamki yemeğin “müzakerelerin yeniden başlamasına bir adım daha yaklaştırdığı” yorumunu yaptı.

Bundan sonraki adımlar konusunda sahneyi Genel Sekreter’in bölgeye (Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan) özel temsilci gönderme kararının belirleyeceğini, her iki liderin de böyle bir şeye itirazda bulunmaması nedeniyle böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olduğunu yazan gazete, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını kastederek yemeğin olumlu sonuçları da olduğunu kaydetti.

SİYASİ PARTİLER VE II. HRİSOSTOMOS’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Gazete, Rum siyasi partilerin yemekten beklentileriyle ilgili olarak, yemekten birkaç saat önce yaptıkları açıklamalara “Bir Yandan Beklentiler, Öte Yandan Kötümserlik” başlığıyla yer verdi.

Habere göre DİSİ ve AKEL Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için müzakerelerin yeniden başlaması gereğine vurgu yaptı, AKEL liderlere işbirliği yapma yolunu bulma çağrısında bulundu.

EDEK, Kıbrıs Türk tarafı “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) kapılarını “açmayı reddederken Anastasiadis’in Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını gündeme getirmesinin yanlış olacağı” görüşünü ortaya koydu. Dayanışma Hareketi ise, jeopolitik şartların kendileri açısından elverişli olmadığı, yemeğin de “Kıbrıs sorununun sonunun başlangıcı olacağı” görüşünü ortaya koydu.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, yemek öncesinde yaptığı açıklamada, Kilise olarak birçok kez Rum Yönetimi Başkanı’na, müzakereler yeniden başlamadan önce her açıdan doğru hazırlık yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını, Anastasiadis’in buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. “Yeni bir başarısızlık yıkıcı olacak. Başkan buna dikkat etmeli, elbette bu sosyal bir yemektir” dedi.

II. Hrisostomos “Bugüne kadar bütün hükümetler maalesef pek çok hata yaptı, başka hataya gerek yok. Çok dikkatli olmalıyız. Herkes yeterince hırpalandı, halkımızı hırpaladık” ifadelerini de kullandı.

Haravgi manşet haberine “Anlaşma Olmadan Topu BM’ye Attılar” başlığını attı.