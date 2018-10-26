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“Liderler görüşmesinden beklenti düşük”

“Liderler görüşmesinden beklenti düşük”

26 Ekim 2018 Cuma 08:12
“Liderler görüşmesinden beklenti düşük”

“DERİNYA VE APLIÇ’IN AÇILMASI İLANI BİLE ÇIKMAYABİLİR”
 

“AKINCI DESANTRALİZE FEDERASYON HAKKINDA İZAHAT, ANASTASİADİS MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINI BEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda görüşüyor.
Rum basını, beklentilerin fazla olmadığı bu görüşmeden Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili bir açıklama bile çıkamayabileceğine ancak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için geçici görevlendirdiği ve Ada’ya 31 Ekim’de gelecek Jane Holl Lute’un yeni misyonunun sonucunu etkileyeceğine dikkat çekti.
Alihtia “Beklentilerin Düşük Olduğu Yüz Yüze Görüşme… Akıncı-Anastasiadis 6 Ay Sonra Bugün Yeniden Görüşecek” başlığıyla manşete çektiği haberinde bugünkü görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması anlamına gelmemesine karşın yakın gelecekteki hareketleri ve belki Kıbrıs sorununun geleceğini etkileyeceğinden liderlerin, Lute’un gelişi öncesinde niyetlerini ve pozisyonlarını netleştirmek zorunda olduklarını yazdı.
Gazete “bugünkü görüşmede liderlerin, son dönemde birçok istikametten gelen, Kıbrıs sorununda sonu gelmez zaman ve çıkmazlar döneminin artık tükendiği ve çok yakında nahoş sürprizlerle karşılaşılabileceği uyarılarını akıllarından çıkarmamaları gerektiğini” de yazdı.
Haberde, “bugün Akıncı’nın Anastasiadis’ten, desantralize (yetkinin yerelleştirilmesi) federasyon modeli ve son dönemde Anastasiadis ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında açılan iletişim kanalı hakkında izahat istemesinin beklendiği, Anastasiadis’in de –Akıncı ile serbest bir diyalogda bazı uzlaşılar olduğundan- bugünkü görüşmenin müzakereleri yeniden başlatmasına çalışacağı” kaydedildi.
Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dünkü açıklamasına işaret eden gazete, bugünkü görüşmeden Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda bile bir çeşit anlaşma açıklaması çıkmasının neredeyse imkânsız olduğunu savundu.
Gazeteye göre, Prodromu “görüşme sonrasında barikatların açılması konusunda herhangi bir şey açıklanıp açıklanmayacağı önceden tahmin edilemez. Bizim taraf Temmuz başından beri Derinya, Eylül itibarıyla da ikinci geçidin açılıp işletilmesine hazırken Kıbrıs Türk tarafında her şey hazır değildi. Dolayısıyla bizim taraf şu anda, uzlaşılan standartlara uyulması şartıyla, hazırdır” dedi.
Gazete, Prodromu’nun, Kıbrıs Türk tarafının iki geçidin açılabilmesi için “halen gerekli ön şartları yerine getirmediği” imasında bulunarak “geçiş prosedürünün askerî tesisler tarafından mühürlenmesi olmazsa olmazdır. Hükümet, bütün ön hazırlıklar olursa, çok yakında iki barikatta geçişlere karar vermeye olumlu bakıyor” ifadesini kullandığını yazdı.
Politis manşet haberini “Lute’u Beklerken Barikatlarla Başlangıç… İki Liderin Bugünkü Görüşmesi Düşük Beklentilerle” başlığıyla aktardı ve görüşmeden Lefke/Aplıç ve Derinya barikatlarında olduğu gibi havada kalan bazı konularda pratik çözümler çıkabileceğini yazdı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DE GAYRI RESMÎ GÖRÜŞEBİLİRLERDİ, AMA…
Gazete, “Akıncı, müzakerelerin yeniden başladığı görüntüsünü vermek istemediği, Anastasiadis de dar takvim belirlenmesini kabul etmek niyetinde olmadığı ve merkezî hükümette kalması gereken yetkilerle ilgili liste sunacak durumda olmadığı için bugünkü görüşmeden müzakere prosedürüne dair bir şey çıkmasının beklenmediğini” yazdı.
Haberde, iki liderin Çarşamba günü BM Günü nedeniyle Ledra Palace’da düzenlenen resepsiyon çerçevesinde gayrı resmî görüşebileceklerini ancak Akıncı’nın resepsiyona katılmış olmasına karşın Anastasiadis’in Larnaka’da yeni otel ve ticaret merkezi açılışında olduğuna dikkat çekildi.
Fileleftheros “Jane Holl Lute’u Bekliyorlar… Bugünkü Akıncı-Anastasiadis Görüşmesinin Müzakerelere İvme Katması Beklenmiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, liderlerin bugünkü görüşmesinin değil Jane Holl Lute’un 31 Aralık’taki ziyaretinin belirleyeceğini yazdı.
Her iki tarafın da, prosedürü Lute’un eline bırakmak istediği, bugünkü randevuyu, Derinya ve Aplıç kapılarının açılışını ilan etmek için değerlendireceği savunulan habere göre, her iki liderin de Lute’un gelişi öncesinde kartlarını açması ve bundan sonra yapacakları hareketleri açıklaması beklenmiyor, görüşmede rahatsızlıklarını dile getirmekle yetinecekleri değerlendiriliyor.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 11:25
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