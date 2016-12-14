Liderler Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam 3 saat süren görüşmede usul ve esas açısından temel konulardan biri olan Cenevre Konferansı’nın oluşumu konusunu, “prosedürün etkilenmemesi” için görüşmediği iddia edildi.

ANASTASİADİS: “GÖRÜŞ AYRILIKLARI KESİNDİR. PEŞİNDE OLDUĞUMUZ ŞEYİN YARARINA OLMAYACAĞINDAN, KONFERANS OLUŞUMUNU GÖRÜŞMEDİK”

RUM LİDER SABAH EIDE İLE GÖRÜŞTÜ, DAHA SONRA BÜYÜKELÇİLERİ BİLGİLENDİRDİ

FİLELEFTHEROS: “İÇERDE ORTAM ISINIYOR…. PARTİLER ARASINDA KIBRIS SORUNUNDAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ KARŞILIKLI SUÇLAMALAR”

“BÜYÜK ENDİŞE VE DERİN KAYGI” İÇERİSİNDEKİ SEN SİNOD MECLİSİ, ANASTASİADİS VE DİĞER SİYASİLERİ BİLGİLENDİRME İÇİN ÇAĞIRDI

HRİSTODULİDİS’TEN “FELAKET TELLALLARINA KULAK ASMAMA” TELKİNİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam 3 saat süren görüşmede usul ve esas açısından temel konulardan biri olan Cenevre Konferansı’nın oluşumu konusunu, “prosedürün etkilenmemesi” için görüşmediği iddia edildi.

Fileleftheros, “Sıcak Patateslere Dokunmadılar… Konferans Oluşumu ‘Prosedürde Şok’ Yaratmasın Diye Gündem Dışı” başlıklı manşet haberinde, liderlerin dünkü görüşmesine yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dün akşamki yemek sonrasında yaptığı açıklamada “görüş ayrılıkları kesindir. Peşinde olduğumuz şeyin, yani havada kalan konularda olabildiğince çok yakınlaşma sağlamanın yararına olmayacağından, bu konunun görüşülmesinden kaçınıldı. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, nasıl hareket edeceği, hangi temasları veya önerileri veya tercihleri olduğu konusudur” ifadelerini kullandı.

Akıncı ve Anastasiadis’in her halükarda, 9 Ocak’ta Cenevre’ye gitmeden önce bu “sıcak patatese” dokunmak zorunda olduğuna dikkat çeken gazete, dün akşamki görüşmenin çok iyi bir ortamda cereyan ettiğini ancak yeni herhangi bir şey çıkmadığını yazdı. Havada kalan konuların ele alındığını ancak hem zorlukların teyit edildiğini, hem de görüş ayrılığı saptandığını kaydetti.

KIBRIS’TA İÇ GÜVENLİK, YASA VE DÜZEN…

Gazete, liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis görüşmesinde, yeniden birleşmiş Kıbrıs’ta iç güvenlik, yasa ve düzen konularının ele alındığını yazdı.

Habere göre liderler, 1 Aralık’taki yemekte uzlaşıldığı üzere, haftada 4 kez bir araya gelen müzakerecilerin yaptığı görüşmeleri gözden geçirdikten sonra havada ve açık kalan konuları ele aldı. Anastasiadis “havada kalan konular kapanıyor ancak müzakerelerde görüş ayrılığı da var. 9 Ocak’a kadar liderlerin 3-4 kez görüşmesine karar verildi” dedi.

ANASTASİADİS DÜN EIDE İLE GÖRÜŞTÜ, BÜYÜKELÇİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Espen Barth Eide’nin, Rum tarafının isteği üzerine dün sabah Anastasiadis’le makamında görüştüğünü belirten gazete Anastasiadis’in dün ayrıca AB üyesi ülkelerin Rum tarafına akredite büyükelçileriyle bir araya gelerek, bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, büyükelçilere, Mont Pelerin’deki iki aşamayı ve 1 Aralık’taki akşam yemeğini anlatan Anastasiadis’in “Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda açılmakta olan büyük meydan okumaya cevap verme sorumluluğu olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Büyükelçilerden gelen birçok soruyu da cevaplayan Anastasiadis’in, Türk askerinin çekilmesiyle ilgili geçiş sürecinin süresine ilişkin soruyu yanıtında, “ne kadar kısa olursa o kadar iyi” dediği vurgulandı.

“İÇERDE ORTAM ISINIYOR”

Aynı gazete “İçerde Ortam Isınıyor…. Partiler Arasında Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerle İlgili Karşılıklı Suçlamalar” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler nedeniyle Rum iç cephesindeki ortamın gün geçtikçe daha da ısındığına dikkat çekti.

Siyasi partilerin, gelişmelere anında tepki göstererek, açıklama yaptıklarına işaret eden gazete, Rum siyaset dünyasında hakim olan durumu anlatmak için “elleri tetikte, rakip partilere ateş etmeye hazır” ifadesini kullandı.

Habere göre, hem Rum Başkanlık Sarayı, hem de siyasi partiler Rum halkına “nelere dikkat etmesi gerektiğine” dair açıklamalar yapıyor.

SÖZCÜDEN, FELAKET TELLALLARINA KULAK ASMAMA TELKİNİ

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in “tarihi sorumluluğunun tam bilinci içerisinde Kıbrıs sorununa, Rumların endişelerine cevap verecek şekilde barışçıl bir çözüm bulmak için tüm gücüyle çalıştığını” söyledi.

Hristodulidis, Rum halkına “sabahtan akşama kadar her şeyi sıfırla çarpan, çarpıtan, tehlike tellallığı yapan, korku ve panik yayan ve her seferinde de yalancı çıkan ve Anastasiadis’in çabalarının sonuçlarını eleştirmek için fırsat kollayan felaket tellallarına kulak asmama” telkininde bulundu.

DİSİ, Anastasiadis’in son açıklamalarının Rum tarafının tezlerini, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde netleştirdiği belirterek, “Kötü niyetliler, peşin hükümlüler ve/veya siyasi miyoplar müzakerelerde bugüne kadar başarılanları göremez” görüşünü ortaya koydu.

AKEL ise “Strateji değişikliği yaklaşımları Kıbrıs sorununa hiçbir zaman yardımcı olmamıştır. Eski siyasetin bugün yeni gibi ortaya çıkan çeşitli versiyonları da asla yardımcı olmadı. Benzer yaklaşımlarla 1983’te sahte devlet ilan edildi, 1997’de Kıbrıs Türk tarafının konfederal çözüm teziyle karşılaştık. AKEL, Kıbrıs sorununun müzakerelerle çözüleceği tezine sahiptir. Başkan, prosedürün sağladığı olanakları değerlendirmek ve var olan tehlikeleri göğüslemek için prosedürü doğru yönetmek zorundadır” değerlendirmesinde bulundu.

DİKO Anastasiadis’i “gerçeği gizlemekle” suçladığı değerlendirmesinde, “Hükümetinin çarpıtmasının aksine, yemekte alınan karar konusunda Yunanistan’la hiçbir uzlaşı olmadığı şimdi ortaya çıktı. Beşli konferansa gitmeye karar vermiş olmasına rağmen şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin davet edilmesini sağlayacak yöntem ve görüşler bulmaya çalışıyor. Kritik Cenevre görüşmesi öncesinde olması gereken Yunanistan ve Kıbrıs’ın işbirliği ve koordinasyonunu küçümsüyor” görüşünü ortaya koydu.

EDEK ise “Başkan bize, Kıbrıs Cumhuriyeti konferansta olacak taahhüdü verdi. Aynı zamanda Dışişleri bakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımını sağlayacak yöntemler aradıkları bilgisini verdi. Hangisi geçerli? Başkan, konferansın çok taraflı olacağını söylerken Eide ve Akıncı, beşli konferans olduğunu doğrulayan açıklamalar yapıyor. Anastasiadis garantiler konusunda Yunanistan’la anlaştığını söylerken Yunan hükümeti garantilerin tasfiyesi için konferans istiyor” değerlendirmesi yaptı.

Vatandaşlar İttifakı ise “Anastasiadis ya Kıbrıs halkına gerçeği söylemiyor veya Ulusal Konsey’deki görüşmemize gereken dikkati vermiyor. Hiçbir siyasi gücün kendisine Kıbrıs sorununda alternatif strateji sunmadığını söylüyor. Yalandır çünkü partimiz önerilerini Şubat 2015’te sundu” ifadelerini kullandı.

Dayanışma Hareketi “halktan gerçeklerin gizlendiğini”, Ekologlar ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre konferansına katılımı yönündeki çabalar yoğunlaştırılmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

SEN SİNOD MECLİSİ BÜYÜK ENDİŞE VE DERİN KAYGI İÇERİSİNDE

Simerini liderlerin dün akşamki görüşmesiyle ilgili haberi “Özlü bir sonuç olmadan tamamlandı. Herkes kartlarını kapalı tutuyor” yorumuyla ve “Çözüm Müzakerelerinde Uçurum Varlığını Koruyor… Anastasiadis-Akıncı Konferansın Oluşumu Sıcak Patatesine Dokunmadı” başlığıyla aktardı.

Gazete dün olağanüstü toplanan Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’nin üyelerinin de Cenevre Konferansı konusunda basına yansıyanlardan büyük endişe ve derin kaygı belirttiklerine dikkat çekti.

Habere göre, toplantının ardından yayımlanan açıklamada “Sen Sinod’un Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Sen Sinod Meclisi Genel Kurulu’na giderek kendilerine bilgi vermeye ve sorularını cevaplamaya çağırdıkları” kaydedildi.

Sen Sinod Meclisi “görüşlerini dinlemek ve olgularla ilgili kapsamlı bir görüntü oluşturarak, görüşünü ortaya koymak üzere diğer siyasi şahsiyetleri de genel kurula çağırmaya karar verdi.

Gazete, Rum iç cephesindeki gerilimli havayı “Kıbrıs Sorununda İç Cephedeki Çatlak Derinleşiyor… 2004 Sahnesinde Kutuplaşma” başlığıyla aktarırken, Rum Yönetimi ile iktidar partisinin (DİSİ) Anastasiadi’in icraatları konusunda muhalefet ile “göğüs göğse çarpıştığı” yorumuyla yansıttı.

“ORTAM 1960’LARDAKİNE BENZİYOR…”

Politis haberine “Liderler 9 Ocağa Kadar 3-4 Görüşme Daha Yapacak” başlığını attı.

Gazete Angelos Sirigu isimli Yunan akademisyen, Rum Yönetimi eski başkanlarından Tasos Papadopulos için Rum tarafında düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşma nedeniyle Anastasiadis’in “Yunanistan’dan gelen misafirler bize vatanseverlik satmasın” eleştirisine, Yunan Haber Ajansı (ANA) aracılığıyla verdiği cevabı da aktardı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın danışmanı olduğu ithamını reddeden ve aralarında dostluk olmasına karşın farklı siyasi alanlara ait olduklarını söyleyen Sirigu mevcut ortamın, 1960’larda var olan ve Barış Harekâtı’nı gündeme getiren ortama benzediğini, bunun kendisini üzdüğünü söyledi.

Siirigos “1963 ve 1974 arasında Atina ve Lefkoşa müzakere etmedi. Papandreu Lefkoşa’yı ‘başka türlü anlaştık, başka türlü hareket etti’ diye suçladı. Şimdi de benzer duruma gelmeyelim. Ayrılmayalım, durum oldukça kritik” ifadelerini de kullandı.

Alithia haberi “Konferansın Oluşumuyla İlgili Nihai Kararlar Cenevre’den Önce… Dünkü Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Yapıcı Ortamda, Havada Kalanları Kapattılar Ancak Görüş Ayrılığı Var” başlığıyla manşetten verirken Haravgi de manşete çektiği habere “Konferans Cenevre’den Önce Netleşiyor” başlığını attı.