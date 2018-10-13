Liderler Görüşecek

TÜRK ASKERİ NÖBET KULÜBESİNİN TAŞINMASINA ONAY VERDİ İDDİASI



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elziabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bu ayın ikinci yarısında belirlenecek bir günde görüşeceklerini açıklamasının ardından Rum basını, Türk askerinin Derinya sınır kapısının açılması konusunda sorun olarak görülen nöbet kulübesinin taşınmasını kabul ettiğini iddia etti.

Politis gazetesi “Görüşme-Barikatların Açılması Birlikte – Anastasiadis-Akıncı Ekim Ayı Sonunda Görüşecekler – El Ele Barikatlara” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Derinya ve Aplıç sınır kapılarındaki son çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu ayın sonlarına doğru görüşme kararı aldıklarını yazdı.

Gazete, BM kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşmede, Türk askerinin Derinya kapısındaki nöbet kulübesini, RMMO’nun kulübesinin sınır kapısına ulan uzaklığı kadarki bir mesafeye çekmeyi kabul ettiği mesajını aldığını iddia etti.

RMMO’nun kulübesinin sınır kapısından 50, Türk askeri kulübesinin ise 5 metre uzaklıkta olduğunu öne süren gazete, Derinya ve Aplıç sınır kapılarında, asfaltlama da dahil tüm çalışmaların tamamlandığını, sadece, kontrol sisteminin elektrik şebekesine bağlanması gibi küçük teknik detayların kaldığını vurguladı.

Akıncı’nın bu mesajı iletmesinin ardından liderlerin gerek Derinya gerekse Aplıç kapılarının açılması ve açılma tarih veya tarihleri konusunda uzlaşıya çok yaklaştıklarını da iddia eden gazete, Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin, ya sınır kapılarının açılışının ilan edilmesi için ya da açılıştan sonra gerçekleştirileceğini yazdı.

Anastasiadis’in dün Spehar’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da yer veren gazete, iki liderin görüşmesinin BM tarafından ayarlanacağını ve büyük olasılıkla ayın son haftası gerçekleştirileceğini vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in de dünkü açıklamasında, Akıncı’yla “gündemsiz” bir görüşme gerçekleştireceklerini ve bu görüşmenin tarihinin, AB zirvesine katılmak için bu hafta Brüksel’de olacağı için, dönüşü sonrasında kesinleşeceğini söylediğini aktardı.

Anastasiadis dünkü açıklamasında ayrıca, “ne Akıncı ne de kendisinin, müzakerelerin yeniden başlayacağı imajını yaratmak istemediklerini” belirterek, “görüşmede, kalıcı ve fonksiyonel bir çözümün nasıl bulunabileceğine ilişkin düşüncelerin tartışılacağını” sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Barikatlar Aracılığıyla Yüz-Yüze – Anastasiadis-Akıncı Görüşmesine Fikir Birliğine Varıldı, Geriye Tarihi Belirlemek Kaldı – İlk Görüşme Gevşek” başlığı altında verirken, Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin tarihinin, görüşme sınır kapılarının açılmasına bağlı olduğu için kesinleşmediğini iddia etti.

Gazete, Politis’ten farklı olarak, şu ana kadarki gelişmelerin, Derinya ve Aplıç kapılarının açılacağını göstermediği iddiasında bulunurken, liderlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Raporunu sunmasını beklediğini öne sürdü.

Haberde, BM Genel Sekreterinin raporunun Pazartesi günü sunulacağı ve liderlerin görüşmesinin de büyük olasılıkla ayın 22’sinden sonra yapılacağı belirtildi.

Anastasidis’in dünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı da yansıtan gazete, Spehar’ın ise görüşme sonrasında açıklama yapmadığını ve sadece “çok iyi bir görüşmeydi” demekle yetindiğini aktardı.

HRİSTODULİDİS: “ÖNERİ MERKEZİ ERKİN İLİŞKİN”

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporu ve Anastasiadis’in “gevşek federasyon” önerisine ilişkin dün açıklamada bulundu.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporunun Pazartesi günü Güvenlik Konseyi üyelerine sunulacağını ve 30 Ekim’de görüşüleceğini belirterek, raporda, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının devam etmesini sağlayacak ifadelerin yer almasını umut ettiklerini ifade etti.

Anastasiadis’in “gevşek federasyon” önerisine de değinen Hristodulidis, bu önerinin “merkezi erkin yetkilerine ilişkin olduğunu, başka bir şey olmadığını” belirtti.

Hristodulidis, Anastasiadis’in söz konusu önerisi hakkında yaratılan “yanlış izlenimlerden” bahsederek, “Başkan’ın Ulusal Konsey’e sunduğu bu fikri, net olarak merkezi hükümetin yetkileriyle ilişkilidir, başka bir şeyle değil” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi ise haberini “İki Lider Arasında 19 Ekim Sonrası Görüşme” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in sözde “Omorfo Belediyesi”nin etkinliğinde yaptığı konuşmadan alınan tek bir cümleye de yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, söz konusu etkinlikte, “Müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı için olumlu veriler yaratacak gelişmelerin çok yakında yaşanacağını düşündüğünü” söyledi.

Alithia gazetesi ise haberini “Kritik Yüz-Yüze – Görüşmeyi Bağladılar – Başkan ve Akıncı Ekim’in Son 10 Gününde Görüşecekler” başlıkları altında yansıttı.

