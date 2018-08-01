Libya’nın Çalınmış Paraları Güney Kıbrıs’tan Da Geçmiş Olabilir!

Libya devletine ait çalınmış paraların Güney Kıbrıs’tan da geçtiği iddia edildi.



Alithia gazetesi “Organized Crime and Corruption Reporting Project” adlı gazeteciler grubunun yayımına göre, Libya kamusuna ait paraların denizaşırı şirketler kullanılarak çalınması meselesine Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğunu yazdı.



Libya İdari Merkezleri Kalkındırma Örgütü eski Başkanı Ali İbrahim Dabaiba’nın ülkenin önemli miktardaki kamu parasını mülkiyetine geçirmekle suçlandığını kaydeden gazete, Dabaiba’nın 1989 ve 2011 dönemlerinde örgütün başkanı olduğu zaman sözleşmelerin değerinin yüzde 20’sini çaldığı düşüncesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.



Dabaiba’nın, iddia edilen suçları için Güney Kıbrıs’ta en az 16 banka hesabı ve 7 şirketi kullanmakla suçlandığını aktaran gazete, Dabaiba’nın görevi sırasında 3 bin 91 sözleşmeye, 33 milyar dolarlık finansman sağladığını kaydetti.



Haberde Libya’nın yürüttüğü araştırmalarda tüm dünyada 100’den fazla şirkete odaklanıldığı da aktarıldı.



