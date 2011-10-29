Libya Sağlık Bakanı KKTC'de

Libya Sağlık Bakanı Dr. Abdal Rahman Ali Al-Kıssa’nın, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’le protokol imzalamak üzere bu akşam KKTC’ye geleceği bildirildi.
YDÜ’den yapılan açıklamada, saat 20:30'da Ercan Havaalanı’nda olacak Al-Kıssa ile Günsel’in, Libya vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden özel koşullarda sağlık hizmeti almasını kapsayan protokolü imzalayacağı belirtildi.
Açıklamada, Libya Sağlık Bakanı Dr. Abdal Rahman Ali Al-Kıssa’nın KKTC ziyaretinin programı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.