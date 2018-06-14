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“liberaller Nami’ye Kapı Açıyor”

“MAVROYANNİS’İN DE OLURU İLE KIBRIS SORUNUNDAKİ DURUMU BRÜKSEL’DE ANASTASİDİS’TEN ÖNCE ANLATACAK”

“liberaller Nami’ye Kapı Açıyor”

“MAVROYANNİS’İN DE OLURU İLE KIBRIS SORUNUNDAKİ DURUMU BRÜKSEL’DE ANASTASİDİS’TEN ÖNCE ANLATACAK”

14 Haziran 2018 Perşembe 07:32
“liberaller Nami’ye Kapı Açıyor”

“MAVROYANNİS’İN DE OLURU İLE KIBRIS SORUNUNDAKİ DURUMU BRÜKSEL’DE ANASTASİDİS’TEN ÖNCE ANLATACAK”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Avrupa Parlamentosu (AP) Liberal Grubu’nun 27 Haziran’da düzenleyeceği “Kıbrıs’ı Dinlemek” isimli etkinliğe katılacağı, bu sayede Brüksel’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten önce giderek, Anastasiadis’in “Kıbrıs sorunundaki durum hakkında bilgi vermesinden” önce kendi versiyonunu anlatacağı öne sürüldü.
Fileleftheros, Brüksel çıkışlı haberini “Nami’ye Kapı Açıyorlar… AB Zirve Toplantısından ve Başkan Anastasiadis’in Bilgilendirmesinden Bir Gün Önce… Liberaller Downer’ı da Hortlattılar… Mavroyannis’in Oluruyla Kıbrıs Sorunuyla İlgili Toplantıda” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 28 Haziran’da düzenlenecek AB zirve toplantısına katılacağını; ancak Nami’nin, bir gün önce, 27 Haziran’da düzenlenecek etkinliğe katılarak Anastasiadis AP zirvesinde Kıbrıs sorunundaki durumu anlatmadan, kendi versiyonunu anlatacağına işaret eden gazete, Liberaller’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bu etkinliği Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in izni ve oluru ile düzenleyeceğine dikkat çekti.
Gazete, AB’den güvenilir bir kaynağı işaret ederek, Nami’nin eski Kıbrıslı Türk Müzakereci olarak davet edildiğini, ancak bunun, söz konusu etkinlik çerçevesinde bugünkü Ekonomi ve Enerji Bakanı sıfatı ile temaslar yapmasını engellemeyeceğine işaret etti.
Aylar önce görüştüğü Liberaller’e yeşil ışık yaktığı anlaşılan Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, 27 Haziran’da, yani AB zirve toplantısından bir gün önce düzenlenecek bu etkinliğe katılmayı kabul ettiği de kaydedildi.
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Rum Yönetimine karşı olumsuz tutum sergilediğine dikkat çektiği Liberaller için “Aleksander Downer’ı da hortlatıp davet etmeye özen gösterdiler” ifadesine yer veren gazete, etkinliğe davetin, Espen Barth Eide’ye de gittiğini ancak Eide’nin programına bu etkinliği eklemediğini yazdı.
Gazeteye göre, perde gerisinde konuşulanları bilebilecek durumda olan bir kaynağın, Liberal Grubun, Avrupa Komisyonu’na da ulaştığını, Komisyon’un “yeni perspektifler yaratılmasına katkı koyabilir” düşüncesiyle Kıbrıs sorunuyla ilgili bir etkinlik yapılmasını çok iyi fikir addettiğine dikkat çekti.
Gazete, şunları ekledi:
“Dolayısıyla Komisyon Kıbrıs sorunuyla ilgili etkinliğe Jean Claude Juncker tarafından Komisyon Başkanı’nın doğrudan müzakerelerdeki temsilcisi olarak atanan -ancak aktif rolü bulunmayan, Ankara itiraz ettiği için müzakere masasına da oturmayan- anayasa uzmanı Peter Van Nuffel aracılığıyla katılacak.
Kıbrıs sorunuyla ilgili etkinliğe Komisyon’un Kıbrıs’taki sorunun çözüm prosedürüne destek grubunun başkanı (Cyprus Settlement Support) Kjartan Bjornsson da katılacak. Bjornsson Crans Montana’da hazır bulunmuş ve Twitter aracılığıyla, Cyprus Mail’in “Anastasiadis o kadar iyi anlaşmayı havaya uçurdu/Anastassiades blew such a good deal” başlıklı haberini ‘iyi özet (good summary)’ diye niteleyerek başarısızlığın sorumluluğunu Kıbrıs Rum tarafına yüklemişti.”
Liberaller’in Kıbrıs sorunuyla ilgili etkinliğinin üç saat süreceğini belirten gazete, yukarıda isimlerini saydıklarının dışında, konuşma yapmak üzere Birleşik Demokratlar Başkanı Praksula Andoniadu Kiriaku ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros’un da davet edileceğini belirtti.
Habere göre açılış konuşmasını Liberal Grup üyesi Bulgar Avrupa Milletvekili İlhan Küçük’ün yapacağı etkinlikte Rum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Manthos Mavrommatis ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına Vargın Varer de konuşma yapacak.
(ŞA/HA)
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