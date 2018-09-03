Lefkoşa’nın güneyinde bir evde kadın cesedi bulundu

Lefkoşa’nın güneyinde dün, bir evde kadın cesedi bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, komşuların evden yayılan koku üzerine polise başvurmasının ardından cesedin saptandığını yazdı.



Habere göre 65 yaşındaki kadının ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından netleşmesi bekleniyor.



TRODOS’TA ÇOCUKLAR KAYBOLDU



Gazete bir başka haberinde Trodos’ta dün aileleriyle vakit geçirirken tek başlarına yürüyüşe çıkan 15, 13, 12 ve 10 yaşlarındaki dört çocuğun saat 16.00 civarlarında kaybolduğunu yazdı.



Ailelerin çocuklarını bulamaması üzerine polise haber verdiğini kaydeden gazete, Rum polisi, bir helikopter ve polis köpeklerinin katıldığı arama çalışmalarının ardından çocukların saat 20.00 sularında aileleriyle oldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede bulunduğunu aktardı.



