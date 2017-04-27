Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki Bir Okul Öncesi Eğitim Merkezinden Çocuk Kaçırıldı

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Dasupoli” bölgesinde bulunan bir okul öncesi eğitim merkezinden, bu sabah saat 07.45’te, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı bir kız çocuğunun kaçırılması üzerine Rum polisi alarma geçti.

RUM POLİSİ ALARMDA… GEÇİŞ KAPILARINDA TEDBİR ALINDI

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Dasupoli” bölgesinde bulunan bir okul öncesi eğitim merkezinden, bu sabah saat 07.45’te, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı bir kız çocuğunun kaçırılması üzerine Rum polisi alarma geçti.

Rum haber kaynaklarına göre, kaçırılma anında pembe bir tişört ile pembe tayt giyen kız çocuğu, 2 ya da 3 maskeli şahıs tarafından siyah Range Rover marka arabaya bindirildi. Kız çocuğu, annesinin arabasından indiği sırada kaçırılarak, zorla arabaya bindirildikten sonra kaçıp gözden kayboldu.

Rum polisi, çocuğu kaçıran şahısların KKTC üzerinden veya Güney Kıbrıs’taki havaalanları/limanlar aracılığıyla kaçmasını önlemek için harekete geçti. Aramalara, polis helikopteri de katılıyor.

Olayla ilgili Rum Polisi Genel Müdürlüğü bünyesinde kriz masası da oluşturuldu ve bu gibi durumlarda öngörülen planlar da uygulamaya kondu.

Kız çocuğunun annesinin Rum, babasının da Norveçli olduğu ve karı-kocanın boşanmış olduğu belirtilirken, velayeti annede bulunan çocuğun geçen yıl da kaçırılmaya çalışıldığı; ancak Interpol’ün elindeki ihbar sayesinde, kaçırma girişiminin önlendiği ifade ediliyor.

(GE/ŞEB)