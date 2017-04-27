Güney Kıbrıs:
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27 Nisan 2017 Perşembe 12:39

Lefkoşa Rum Kesimi’nde Kaçırılan Kız Çocuğu Babasıyla Birlikte

Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Lefkoşa Rum Kesimi'nde Kaçırılan Kız Çocuğu Babasıyla Birlikte
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Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Marie Eleni’nin babasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, baba-kızın şu an beraber oldukları belirtildi, ancak nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Rum polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında da, öğleden önce, çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu; bunların Marie Eleni’ye ait olup olmadığı araştırılıyor.

(GE/ÖK)

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